French Open 2020: Kenin dreht Match, letztes Achtelfinale erst am Dienstag

Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin hat das Viertelfinale bei den French open 2020 erreicht. Die US-Amerikanerin besiegte die letzte verbliebene Französin, Fiona Ferro, mit 2:6, 6:2 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2020, 20:34 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin hat sich beeindruckend gesteigert

Unter dem geschlossenen Dach entwickelt sich auch bei nur knapp 1.000 Zuschauern auf dem Court Philippe-Chatrier so etwas wie echte Wettkampfstimmung. Vor allem, wenn eine Lokalmatadorin am Start ist. Fiona Ferro durfte also nach gewonnenem ersten Satz gegen Sofia Kenin mit dem Publikum im Rücken auf einen Platz im Viertelfinale hoffen. Sofia Kenin allerdings hatte nicht vor, diesen einfach so der letzten im Tableau verbliebenen Französin zu überlassen. Kenin hatte bei den French Open 2019 auf diesem Platz Serena Williams besiegt, nun zog sie mit einem 2:6, 6:2 und 6:1 in die Runde der letzten Acht ein.

Auf ihre Viertelfinal-Gegnerin muss Kenin noch warten: Das Match zwischen Ons Jabeur und Danielle Collins wurde auf Dienstag, 11 Uhr, verlegt. Kenin steht an der Seite von Bethanie Mattek-Sands übrigens auch im Doppel im Viertelfinale.

Früher am Montag hatten sich bereits Petra Kvitova und Laura Siegemund in ihren Achtelfinal-Matches durchgesetzt. Die beiden werden am Mittwoch gegeneinander spielen.

