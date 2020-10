French Open 2020: Laura Siegemund scheitert im Viertelfinale an Petra Kvitova

Laura Siegemund ist bei den French Open 2020 im Viertelfinale ausgeschieden: Die letzte verbliebene Deutsche im Tableau unterlag Petra Kvitova mit 3:6 und

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.10.2020, 13:35 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund kann mit ihren French-Open-Auftritten 2020 zufrieden sein

Laura Siegemund hat das Halbfinale der French Open verpasst. Die 32 Jahre alte Schwäbin unterlag am Mittwoch der an Nummer sieben gesetzten zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) im Viertelfinale mit 3:6, 3:6. Damit verpasste Siegemund die erste Teilnahme einer deutschen Spielerin an der Vorschlussrunde seit Andrea Petkovic 2014. Kvitova trifft nun auf Danielle Collins (USA) oder Sofia Kenin (USA/Nr. 4).

Siegemund hatte gegen Kvitova von Beginn an einen schweren Stand. Die Tschechin legte ein enormes Tempo vor, und Siegemund, die ihr erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier spielte, lag schnell 1:4 zurück. Vor allem ihre starken Aufschläge ermöglichten Kvitova schnelle Punkte, sie schlug sechs Asse im ersten Durchgang.

Im zweiten Satz war Siegemund besser drin und holte zwei Breaks wieder auf. Auch nach einer Behandlung am Rücken forderte sie Kvitova weiter, die aber letztlich die bessere Spielerin war und sich durchsetzte.

