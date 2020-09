French Open 2020 live: Alexander Zverev vs. Dennis Novak im TV, Livestream und Liveticker

US-Open-Finalist Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der French Open 2020 auf Dennis Novak. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2020, 18:53 Uhr

© Getty Images Dennis Novak möchte Alexander Zverev fordern

Zverev hat nach den US Open zwei Wochen lang Zeit gehabt, die knappe Finalniederlage gegen Dominic Thiem zu verdauen. Im Gegensatz zum Aufenthalt in New York City ist in Roland Garros Neo-Coach David Ferrer an der Seite der deutschen Nummer eins.

Dennis Novak hat seit seinem Aus bei den Generali Open in Kitzbühel gegen Maximilian Marterer nicht mehr gespielt.

Zverev vs. Novak - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Dennis Novak gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und im Eurosport Player.

