French Open 2020: Manipulation bei Damendoppelmatch?

Ein Erstrundenmatch im Damendoppel bei den French Open 2020 steht unter Manipulationsverdacht. Das berichtet die WELT.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.10.2020, 09:07 Uhr

Konkret gehe es um das Spiel zwischen Andreea Mitu/Patricia Maria Tig gegen Madison Brengle/Yana Sizikova. Hier soll es im fünften Spiel des zweiten Satzes zu auffälligen Wetteinsätzen gekommen sein, angeblich gehe es um mehrere Hunderttausend Euro. Mehrere Wettanbieter hätten Alarm geschlagen.

Das fünfte Spiel des zweites Satzes wirkt aus dieser Hinsicht tatsächlich verdächtig: Sizikova fabrizierte zwei Doppelfehler - ein zweiter Aufschlag landete tief im Netz -, bei einer Rückhand ging sie zudem tief in die Hocke, kam nur zögerlich wieder in den Stand und kam nicht mehr an den nächsten Ball. Ihr Aufschlagspiel verlor sie zu null.

Die 25-jährige Russin Sizikova ist aktuell die Nummer 89 im Damendoppel, im Einzel steht sie auf Platz 652.

Die Tennis Integrity Unit (TIU), die sich mit Wettbetrug für die ITF beschäftigt, habe sich der WELT gegenüber nicht äußern wollen. Auch die Monitoringfirma Sportradar, der Wächter über den Wettmarkt, habe auf laufende Ermittlungen verwiesen und sich nicht geäußert.

Mitu und Tig gewannen das Spiel am Ende mit 7:6 (8), 6:4.