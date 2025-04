French Open 2025: Entry Lists liefern keine Überraschung, Ofner nutzt Protected Ranking

Am Dienstag haben die Organisatoren der French Open die Entry Lists veröffentlicht. Überraschungen blieben aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.04.2025, 16:36 Uhr

© Getty Images Ab dem 25. Mai geht es in Paris um den zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres

Vom 25. Mai bis 8. Juni werden in Paris die Sieger der French Open 2025 gesucht. Etwas mehr als einen Monat vor dem Beginn des zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres veröffentlichten die Veranstalter am Dienstag die Entry Lists für die Herren- und Frauen-Konkurrenz. Überraschungen blieben dabei aus.

Bei den Männern wird das Feld vom Weltranglistenersten Jannik Sinner angeführt. Der Italiener wird nach seiner dreimonatigen Sperre beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom (7. bis 18. Mai) auf die Tour zurückkehren und peilt danach seinen ersten Triumph in Roland Garros an. Neben ihm sind wohl Titelverteidiger Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Novak Djokovic die heißesten Titelkandidaten.

Swiatek peilt fünften Paris-Titel an

Insgesamt vier Spieler machen vor ihrem Protected Ranking Gebrauch, darunter der Österreicher Sebastian Ofner. Damit steht der Steirer wie auch Reilly Opelka, Jenson Brooksby und Emil Ruusuvuori direkt im Hauptfeld. Bei den Frauen nutzen mit Petra Kvitova, Sorana Cirstea, Jodie Burrage und Yanina Wickmayer ebenfalls vier Profis ihr “geschütztes Ranking”.

Topfavoritin auf den Turniersieg ist einmal mehr die Weltranglistenzweite Iga Swiatek, die 2025 zum bereits fünften Mal die Trophäe am Bois de Boulogne holen könnte. Ihren Premierentriumph in Paris peilt unterdessen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka an.

