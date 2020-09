French Open 2020: Serena Williams müht sich nur im ersten Satz, auch Svitolina weiter

Serena Williams hat nach Startschwierigkeiten letztlich souverän die zweite Runde der French Open 2020 erreicht. Auch Elina Svitolina begann ihre Kampagne erfolgreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2020, 17:19 Uhr

© Getty Images Serena Williams steht in Paris in Runde zwei

Dass Serena Williams nicht ganz auf der Höhe ihrer Schaffenskraft ist, zeigten die letzten Szenen ihres Matches gegen Kritsie Ahn: Serena führte mit 5:0 im zweiten Satz, schlug bei 40:0 zum Einzug in die zweite Runde bei den French Open 2020 auf. Williams aber vergab vier Matchbälle, musste sogar noch eine Breakchance von Ahn abwehren. nach etwas mehr als 100 Minuten Spielzeit war es dann aber doch so weit: Der fünfte Versuch saß, passenderweise mit einem Ass.

Große Emotionen blieben aus bei der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin, die vor Turnierstart bekundet hatte, an Schmerzen an der Achillessehne zu leiden. Sie hätte sich sehr konzentrieren müssen, erklärte Serena in fließendem Französisch. Es sei schön, wenigstens ein paar Leute auf den Tribünen zu sehen. Ihre letzten Matches hatten ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Serena bleibt im Turnier, Venus ist schon im Urlaub

Serena spielt also weiter, in Runde zwei gegen Tsvetana Pironkova. Schwester Venus hat nach ihrer Auftaktpleite gegen Anna-Karolina Schmiedlova am Sonntag ja gleich die gesamte Saison beendet.

Auch Elina Svitolina, die Nummer drei, ist den French Open 2020 erhalten geblieben. Die Ukrainerin, am Samstag noch Turniersiegerin in Strasbourg, hatte mit Varvara Gracheva aus Russland einige Mühe, gewann aber mit 7:6 (2) und 6:4. Svitolina spielt nun gegen die mexikanische Qualifikantin Renata Zarazua.

Ausgeschieden ist dagegen Vorjahresfinalistin Marketa Vondrousova. Die Tschechin ging gegen die junge Polin Iga Swiatek mit 1:6 und 2:6 unter.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen