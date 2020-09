French Open 2020: Serena Williams tritt nicht mehr an

Serena Williams wird nicht zu ihrem Zweitrunden-Match gegen Tsvetana Pironkova antreten. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin zog am Mittwochvormittag von den French Open zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2020, 12:35 Uhr

© Getty Images Serena Williams hat sich aus Paris zurückgezogen

Nähere Angaben zu den Gründen wurden von den Veranstaltern zunächst nicht gemacht. Vor dem Start des letzten Majors des Jahres hatte Serena über Schmerzen an der Achillessehne geklagt, die Vorbereitung auf die French Open hatte sie in der Akademie ihres Coaches Patrick Mouratglou bestritten. Bei den US Open vor wenigen Wochen hatte Williams das Halbfinale erreicht, war dort gegen Victoria Azarenka ausgeschieden.

Serena Wiliams hatte ihr Erstrunden-Match gegen Kristie Ahn mit 7:6 (2) und 6:0 gewonnen, auf Pironkova war sie auch bei den US Open getroffen. Und hatte dort im Viertelfinale gesiegt.

Nun ist anzunehmen, dass es Serena ihrer Schwester Venus gleichtut: Die hatte nach der Erstrunden-Pleite gegen Anna-Karolina Schmiedlova ihre Saison 2020 für beendet erklärt.

