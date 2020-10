French Open 2020: Siegemund im Achtelfinale, Ferro macht die Franzosen froh

Laura Siegemund hat bei den French Open in Paris das Achtelfinale erreicht. Die 32-Jährige, Nummer 66 der Welt, gewann gegen die an Position 17 gesetzte Kroatin Petra Martic mit 6:7 (5), 6:3, 6:0.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 03.10.2020, 18:28 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund hat in Paris die zweite Woche erreicht

Ihre nächste Gegnerin ermitteln die Lettin Jelena Ostapenko, French-Open-Siegerin von 2017, und die Spanierin Paula Badosa Gilbert.

Siegemund führte nach einem Break zum 2:0 im ersten Satz schnell mit 3:0. Allerdings waren ihre Rückenprobleme, die sie im Doppel mit Wera Swonarewa tags zuvor zur Aufgabe gezwungen hatten, auch im Match gegen Martic unübersehbar. Vor allem beim Aufschlag war Siegemund beeinträchtigt, fast folgerichtig gelangen Martic zwei Breaks zum 3:2 und zum 6:5.

Danach ließ Siegemund die Physiotherapeutin auf den Platz kommen, minutenlang wurde sie behandelt - um danach mit einem schnellen Break den Tiebreak zu erzwingen. Auch den hielt die Deutsche einigermaßen offen, ehe sich Martic letztlich nach 77 Minuten den ersten Satz sicherte.

Souveräner dritter Satz von Siegemund

Im zweiten Durchgang ließ Siegemund keine Zeichen von körperlicher Beeinträchtigung erkennen. Sie brachte ihre Aufschlagspiele souverän durch, holte sich das Break zum 3:2 und schaffte nach einem erneuten Break und 1:56 Stunden Spielzeit den Satzausgleich.

Auch im dritten Durchgang holte sich Siegemund ein frühes Break zum 2:0, beim zweiten zum 4:0 war das Match zugunsten der Deutschen entschieden. Nach 2:23 Stunden verwandelte Siegemund ihren ersten Matchball.

Aus Sicht der gastgebenden Franzosen ruhen alle Hoffnungen weiterhin auf Fiona Ferro, die in der zweiten Runde mit Elena Rybakina eine der hoffnungsvollen Außenseitertipps auf den Turniersieg besiegen konnte. Am Samstag nun gewann Ferro gegen Patricia Maria Tig mit 7:6 (5), 4:6 und 6:0 und trifft am Montag im Achtelfinale auf Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin.

