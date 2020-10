French Open 2020: Sofia Kenin folgt Petra Kvitova ins Halbfinale

Sofia Kenin hat das letzte Viertelfinale bei den French Open 2020 gewonnen. Die regierende Australian-Open-Siegerin schlug ihre US-amerikanische Landsfrau Danielle Collins mit 6:4, 4:6 und 6:0 und spielt am Donnerstag gegen Petra Kvitova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2020, 16:36 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin fehlen noch zwei Siege zum zweiten Major-Titel

Die Voraussetzungen waren für Kenin nicht die besten: Drei Mal hatte sie bis jetzt gegen Collins gespielt, bis zum Treffen am Mittwoch in Paris stand noch kein Sieg zu Buche. Und auch im letzten Frauen-Viertelfinale in Rolamd Garros 2020 sah es so aus, als würde sich das Momentum vielleicht doch noch in Richtung von Danielle Collins drehen. Nach dem Satzausgleich der ehemaligen College-Spielerin nahmen sich beide Spielerinnen eine Auszeit - und Kenin kam frischer aus der Umkleide zurück, ließ ihrer Gegnerin in der Entscheidung kein Spiel mehr.

In der Vorschlussrunde bekommt es Kenin mit Petra Kvitova zu tun. Die Tschechin setzte sich gegen Laura Siegemund mit 6:3 und 6:3 durch, erreichte erstmals seit 2012 das Halbfinale in Paris. Um den zweiten Finalplatz streiten die beiden Überraschungsfrauen Nadia Podoroska aus Argentinien und die Polin Iga Swiatek, die im Achtelfinale überraschend Turnierfavotitin Simona Halep aus dem Tableau gekegelt hat.

Hier das Tableau der Frauen