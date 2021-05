French Open 2021: Angelique Kerber verliert in Runde eins

Angelique Kerber ist bei den French Open 2021 schon in Runde eins ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag der ukrainischen Qualifikantin Anhelina Kalinina mit 2:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 12:43 Uhr

Angelique Kerber am Sonntag in Roland Garros

Roland Garros und Angelique Kerber, das hat sich auch im Jahr 2021 nicht zur Liebesbeziehung entwickelt: wie schon 2019 gegen Anastasia Potapova und im vergangenen Herbst gegen Kaia Juvan scheiterte Kerber wieder schon in ihrem Auftaktmatch. Die deutsche Nummer eins musste sich Anhelina Kalinina mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben.

Kerber begann fehlerhaft, lag nach wenigen Spielminuten mit 0:5 zurück. Kalinina hatte in den folgenden zwar ein paar kleinere Probleme, musste Chancen ihrer Gegnerin auf das 3:5 abwehren. Durchgang eins ging dennoch mit 6:2 an die Außenseiterin. Auch im zweiten Akt legte Angelique Kerber einen kapitalen Kaltstart hin, konnte einige Chancen nicht nutzen, sah sich wieder mit 0:5 in Rückstand. Und schaffte wieder ein Comeback, zunächst mit zwei Re-Breaks bis zum 4:5. Bei Kalinina machte sich Nervosität breit. Kerber hatte nach 83 Minuten Spielzeit eine Breakchance zum 5:5, Kalinina wehrte ab. Kerber wiederum konterte den ersten Matchball der Ukrainerin mit einem herrlichen Dropshot.

Den zweiten aber verwerte Anhelina Kalinina mit einem mutigen Angriff. Für Angelique Kerber gibt es aber immerhin eine gute Nachricht: Die Sandplatzsaison ist für sie vorbei, nun geht es auf ihren geliebten Rasen.

