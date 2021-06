French Open 2021: Ashleigh Barty mit viel Mühe in Runde zwei

Ashleigh Barty ist mit viel Mühe in die zweite Runde der French Open 2021 eingezogen. Die Weltranglisten-Erste gewann gegen Bernarda Pera aus den USA mit 6:4, 3:6 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 15:58 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Ashleigh Barty am Dienstag in Roland Garros

Einen tag nach dem Rückzug der Nummer zwei, hätte es beinahe auch die Nummer eins im Frauen-Tableau der French Open 2021 erwischt. Während Naomi Osaka ihren Rückzug mehr oder minder aber freiwillig gewählt hatte, machte Bernarda Pera der Gewinnerin von 2019, Ashleigh Barty, extrem schwer. das Ergebnis von 6:4, 3:6 und 6:2 spielgelt bei weitem nicht wider, wie knapp die Partie auf dem Court Philippe-Chatrier tatsächlich verlief.

Denn Pera, im aktuellen Ranking an Position 59 notiert, diktierte die meisten Ballwechsel, Barty wirkte extrem gehemmt. Und nach dem Satz-Ausgleich der Außenseiterin musste die Weltranglisten-Erste eine Verletzungs-Auszeit nehmen. In einer Phase, in der Pera di bessere Spielerin auf dem Court war. Gegen Ende flatterten bei der Linkshänderin aber die Nerven, Pera leistete sich einfach zu viele Fehler.

Zuvor hatte Elina Svitolina mit der jungen Französin Oceane Babel ebenfalls einige Probleme, gewann aber mit 6:2 und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros