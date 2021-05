French Open 2021 Auslosung: Kerber auf Kurs Serena, Barty mit anspruchsvollem Viertel

Die Auslosung für die Frauen bei den French Open 2021 hat bereits in Runde eins einige Schlagerpartien mit sich gebracht. Angelique Kerber könnte früh auf Serena Williams treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2021, 18:01 Uhr

Der Angriff auf den 24. Major-Titel stellt sich von der Papierform her als ein äußerst schwieriges Unterfangen dar. Die US-Amerikanerin, in Roland Garros an Position sieben gesetzt, eröffnet gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien, könnte in Runde drei auf Angelique Kerber (die gegen eine Qualifikantin startet) treffen, danach auf Petra Kvitova und im Viertelfinale auf eine der großen Mitfavoritinnen, Aryna Sabalenka.

Auch für die Siegerin von 2019, Ashleigh Barty, sind die Aufgaben nicht leicht. Es geht los gegen Bernarda Pera, in Runde drei könnte es schon zum Treffen mit Ons Jabeur kommen. Das Achtelfinale sieht entweder Cori Gauff oder Jennifer Brady als Gegnerin vor. Im Viertelfinale sollte gemäß Plan Elina Svitolina warten - in der Vorschlussrunde dann mit Iga Swiatek die Vorjahressiegerin. Die allerdings hätte auf ihrem Weg dorthin wohl die in Paris immer stark aufspielende Garbine Muguruza zu besiegen.

Muguruza beginnt gegen Marta Kostyuk, eine der Spitzenpartien schon in Runde eins. Selbiges gilt für das Treffen zwischen Sofia Kenin, der Finalistin von 2020, und Jelena Ostapenko, der Gewinnerin von 2017. Andrea Petkovic beginnt gegen Karolina Muchova (CZE/18), auch das Duell zwischen Belinda Bencic (SUI/10) und Nadia Podoroska verspricht Spannung - die Argentinierin stand im letzten Herbst in Roland Garros im Halbfinale.

So könnten die Viertelfinali gemäß Setzliste aussehen:

Ashleigh Barty (AUS/1) Elina Svitolina (UKR/5) Sofia Kenin (USA/4) Iga Swiatek (POL/8) Aryna Sabalenka (BLR/3) Serena Williams (USA/7) Naomi Osaka (JPN/2) Bianca Andreescu (CAN/6)

Hier das Einzel-Tableau der Frauen in Roland Garros