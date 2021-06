French Open 2021: Cori Gauffs große Chance aufs erste Viertelfinale bei einem Major

Die 17-Jährige könnte mit einem Sieg gegen Ons Jabeur einen absoluten Karriere-Höhepunkt schaffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2021, 09:15 Uhr

Cori Gauff, 17-jähriges Supertalent aus den Vereinigten Staaten, hat in ihrer noch sehr jungen Karriere immerhin schon zwei WTA-Turniere für sich entscheiden können. 2019 schaffte sie in ihrer erst zweiten Profisaison den ersten Turniersieg beim Hallen-Hartplatz-Turnier in Linz mit einem Dreisatz-Erfolg über die Lettin Jelena Ostapenko. Und erst vor wenigen Tagen legte sie beim WTA-250-Sandplatz-Event im italienischen Parma mit einem klaren 6:1,-6:3-Finalsieg gegen die Chinesin Wang Qiang einen weiteren Turniererfolg nach. Die Form stimmt also.

Gestern profitierte der Publikumsliebling aus Delray Beach in der dritten Hauptrunde der French Open von einer verletzungsbedingten Aufgabe ihrer um elf Plätze besser gelisteten Landsfrau Jennifer Brady. Nach gerade einmal 23 Minuten Spielzeit musste die 26-Jährige aus Harrisburg, Pennsylvania vorzeitig zum Handshake schreiten. „Ich hatte überlegt, hier nicht anzutreten. Bis zu dem Tag bevor es losging. Da dachte ich, ich könnte es genauso gut probieren. Heute bin ich aufgewacht und es war schlimmer, ich konnte mein Spiel nicht spielen“, sagte die sichtlich enttäuschte Nummer 13 der Welt nach der abrupt zu Ende gegangenen Partie.

Des einen Leid, des anderen Freud: Die Chance für Gauff war noch nie so gut bei einem Grand-Slam-Turnier in die Runde der letzten Acht vorzudringen. War in Wimbledon 2019 im Achtelfinale gegen die an sieben gesetzte Simona Halep (Rumänien) Schluss, musste sich die US-Amerikanerin 2020 bei den Australian Open der an 14-gereihten Sofia Kenin (USA) nach gewonnenem ersten Satz noch mit 6:7 (5), 3:6, 0:6 geschlagen geben. Bei der aktuellen Ausgabe der French Open wartet nun mit Ons Jabeur aus Tunesien, eine zwar sehr erfahrene, aber durchaus machbare Aufgabe auf das junge Supertalent.

Die beiden Nachbarinnen in der WTA-Rangliste – Gauff liegt einen Platz vor Jabeur auf Rang 25 – sind in den letzten beiden Jahren insgesamt dreimal aufeinander geraten, zweimal davon ging „Coco“ als Siegerin vom Platz.

