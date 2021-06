French Open 2021: Gauff paniert Jabeur, Krejcikova putzt Stephens

Cori Gauff und Barbora Krejcikova haben am Montag mit glatten Siegen das Viertelfinale bei den French Open 2021 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2021, 13:19 Uhr

© Getty Images Cori Gauff hat in Paris am Montag brilliert

Den Auftakt machte Barbora Krejcikova auf dem Cour Suzanne-Lenglen gegen Sloane Stephens, 2018 immerhin Finalistin in Roland Garros. Gegen die seit Wochen stark aufspielende Tschechin hatte Stephens aber keinen Auftrag. Und verlor mit 2:6 und 0:6. In dieser Deutlichkeit überraschend, hatte die US-Amerikanerin doch im Laufe des Turniers schon Karolina Pliskova und Karolina Pliskova geschlagen. Krejcikova wiederum hatte in Runde drei der an Position fünf gesetzten Elina Svitolina keine Chance gelassen.

Ein paar Minuten später zog dann Cori Gauff auf dem Court Philippe-Chatrier nach. Die 17-Jährige setzte sich gegen Ons Jabeur ebenfalls sehr glatt mit 6:3 und 6:1 durch. Gauff beeindruckte vor allem mit ihrem Aufschlag, ließ der Tunesierin von Beginn an keine Chance. Und trifft im Viertelfinale auf Krejcikova.

Im zweiten Match der Runde der letzten acht in der oberen Hälfte könnte es zu einer Wiederauflage des Endspiels von 2020 kommen. Dazu müsste allerdings Sofia Kenin zunächst Maria Sakkari schlagen, in der Night session dann Iga Swiatek gegen Marta Kostyuk erfolgreich bleiben.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros