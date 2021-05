French Open 2021: Geburtstagskind Iga Swiatek verteilt nur kleine Geschenke

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist an ihrem 20. Geburtstag mit einem Sieg in die French Open 2021 gestartet. Die Polin besiegte Kaja Juvan mit 6:0 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 14:23 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek am Montag in Roland Garros

Es sei immer schwierig, gegen ein gute, ja, die beste Freundin auf der WTA-Tour anzutreten, hatte Iga Swiatek am Freitag beim Media Day noch erklärt. Nun, das Label "beste Freundin" darf sich im Falle von Swiatek Kaja Juvan anhängen, die der Titelverteidigerin in Runde eins zugelost wurde. Swiatek hielt den ersten Satz kurz, führte auch im zweiten Durchgang schnell mit einem Break - und musste am ende doch noch zittern. Beim Stand von 5:5 im zweiten Satz wehrte die Polin mehrere Breakbälle ab, nach 87 Minuten hatte sie endlich das 6:0 und 7:5 sichergestellt.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Marketa Vondrousova, Finalistin in Roland Garros 2019, die sich gegen Kaia Kanepi in drei Sätzn behaupten konnte. Ausgeschieden ist dagegen Kiki Bertens. Die Niederländerin unterlag Polona Hercog mit 1:6, &.3 und 4:6.

