French Open 2021: Serena Williams mit Comeback-Sieg weiter, jetzt gegen Rybakina

Serena Williams ist mit einem Comeback-Erfolg gegen Danielle Collins in das Achtelfinale der French Open 2021 eingezogen. Jetzt geht es gegen Elena Rybakina aus Kasachstan.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 18:25 Uhr

© Getty Images Serena hat große Comeback-Qualitäten gezeigt

Während andere Favoritinnen straucheln oder sich freiwillig aus dem Turnier verabschiedet haben, geht die Reise von Serena Williams bei den French Open 2021 weiter. Die 23-malige Major-Siegerin holt im zweite Satz gegen Danielle Collins einen 1:4-Rückstand auf und gewann schließlich mit 6:4 und 6:4. Williams spielt im Achtelfinale gegen Elena Rybakina, die gegen Rückkehrerin Elena Vesnina mit 6:1 und 6:4 siegte.

Früher am Freitag hatte sich mit Aryna Sabalenka gegen Anastasia Pavlyuchenkova die große Favoritin in der unteren Hälfte des Tableaus verabschiedet, die Weißrussin hatte sich mit ihrem Erfolg in Madrid als eine der Sieganwärterinnen für das zweite Major der Saison empfohlen. Naomi Osaka, ganz unten im Raster gesetzt, hatte sich selbst aus dem Rennen genommen. Ashleigh Barty musste ihre Zweitrundnen-Partie gegen Magda Linette wegen einer Hüftverletzung aufgeben.

Somit muss wohl Titelverteidigerin Iga Swiatek als erste Sieganwärterin gelten. Die polin spielt nach zwei überzeugenden Vorstellungen am Samstag gegen Anett Kontaveit.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros