French Open 2021: Simona Halep sagt für Roland Garros ab

Simona Halep, Siegerin der French Open von 2018, muss aufgrund einer Verletzung ihr Antreten in Roland Garros in diesem Jahr absagen. Das gab die Rumänin via Twitter bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 20:19 Uhr

© GEPA Pictures Simona Haleps zweiter Triumph in Roland Garros muss mindestens ein Jahr warten

Die Bilder aus Rom haben leider nicht getrogen: Da humpelte Simona Halep begleitet von ihrer Gegnerin Angelique Kerber vom Campo Centrale im Foro Italico. Beim Stand von 6:1 und 3:3 konnte die Rumänin aufgrund einer Oberschenkel-Verletzung nicht mehr weitermachen. Und ebendiese Blessur verhindert nun auch die Teilnahme am zweiten Major des Jahres, den French Open, die am kommenden Sonntag in Paris starten. Halep teilte via Twitter mit, dass sie sich nicht in der Lage sähe, in Roland Garros aufzuschlagen. Schweren Herzens, wie die Siegerin von 2018 ausführte.

Die bisherige Saison war sicherlich nicht ganz nach dem Wunsch von Halep verlaufen. Bei den Australian Open war im Viertelfinale gegen Serena Williams Schluss, in Stuttgart kam Halep bis ins Halbfinale, wo sie gegen Aryna Sabalenka verlor. In Madrid wurde dann im Achtelfinale Elise Mertens zum Stolperstein.

Halep hatte 2018 im Endspiel der French Open Sloane Stephens nach Satzrückstand noch besiegt, ihren ersten Major-Titel geholt. Zwölf Monate zuvor hatte die mittlerweile 29-Jährige im Finale gegen Jelena Ostapenko nach Führung noch überraschend verloren. 2019 gelang Simona Halep dann in Wimbledon ihr wohl größter Coup - als sie in überzeugender Manier im Endspiel gegen Serena Williams die begehrteste Trophäe im Tennissport holte.