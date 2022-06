French Open 2022: 33. Sieg in Folge - Iga Swiatek im Halbfinale

Iga Swiatek ist in das Halbfinale der French Open 2022 eingezogen. Die polnische Turnierfavoritin besiegte Jessica Pegula aus den USA mit 6:3 und 6:3 und spielt am morgigen Donnerstag gegen Daria Kasatkina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2022, 16:15 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist eher glanzlos in das Halbfinale der French Open 2022 eingezogen

Die Ansprüche an Iga Swiatek sind gewachsen: Und so kommt das 6:3 und 6:3 gegen Jessica Pegula im letzten Viertelfinale bei den French Open 2022 fast ein wenig glanzlos daher. Denn die Branchenprima leistete sich doch mehrere Fehler, die sie aber durch ihr Offensivspiel ausglich. Wie in einigen der 32 Matches davor, die Swiatek nun in Folge gewonnen hat. Im Halbfinale morgen trifft die Polin nun auf Daria Kasatkina, die das rein russische Duell gegen Veronika Kudermetova mit 6:4 und 7:6 (5) für sich entscheiden konnte.

Pegula, die von David Witt, dem langjährigen Coach von Venus Williams gecoacht wird, konnte die ersten drei Matchbälle der Favoritin mit eigenem Aufschlag noch abwehren, den vierten vewertete Swiatekmit einem direkten Gewinnschlag mit der Rückhand. Gestern hate die Dominatorin dieser Tage ihren 21. Geburtstag gefeiert.

Das zweite Match der Vorschlussrunde bestreiten Cori Gauff und die Italienerin Martina Trevisan.

