French Open 2022: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Am Sonntag, 22. Mai 2022, beginnen in Paris die French Open. Hier gibt es alle Infos zum zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2022, 21:25 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild 2021 bei den Männern: Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic

Wer sind die Favoriten bei den French Open 2022?

Bei den Herren gibt es wohl einige Favoriten auf den diesjährigen Titel - wohl teilweise auch deswegen, weil hinter der körperlichen und mentalen Verfassung einiger Topspieler ein großes Fragezeichen steht. Gut, Novak Djokovic ist weiterhin die Nummer eins im Welttennis und hat auch kürzlich das Masters-Turnier in Madrid gewonnen, bis dahin verlief die Saison für den Serben jedoch keinesfalls nach Wunsch. Auch ob der chronisch erkrankte Fuß von Rafael Nadal hält, wird erst die Zeit zeigen. Daniil Medvedev nimmt sich auf Sand regelmäßig selbst aus dem Rennen. Bleiben vorallem Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder gar der junge Carlos Alcaraz, die den renommierten Spielern die Show stehlen könnten. Von den Comebackern Dominic Thiem und Stan Wawrinka darf man sich wohl noch keine Wunderdinge erwarten. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Bei den Damen konzentrieren sich die Gewinnchancen vorwiegend um die aktuell weltbeste Spielerin Iga Swiatek. Die erst 20-jährige Polin rauscht derzeit von Erfolg zu Erfolg. Schwer vorzustellen, wer die Championesse von Indian Wells, Miami, Stuttgart und Rom schlagen soll. Möglicherweise die Vorjahres-Siegerin Barbora Krejcikova? Allerdings hat die Tschechin seit Ende Februar kein Wettbewerbs-Match mehr gespielt und gibt am Bois de Boulogne ihr Comeback nach knapp drei Monaten Spielpause. Im Falle eines einsetzenden Laufes sind natürlich auch Paula Badosa oder Maria Sakkari in den Favoritenkreis miteinzubeziehen. Oder vielleicht gelingt gar eine Überraschung in Form von Emma Raducanu oder Simona Halep?

Wer fehlt 2022 in Roland Garros?

Von den Top-Spielern ist die Absenz von Roger Federer, Kei Nishikori und Nick Kyrgios schon länger bekannt. Erst kürzlich fix zurückgezogen haben Matteo Berrettini, Roberto Bautista Agut und Gael Monfils. Aus deutscher Sicht fehlen Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer.

Auf Seiten der Frauen fehlen Anastasia Pavlyuchenkova, die auch bereits ihre gesamte Saison für beendet erklärt hat, ebenso wie die Ukrainerin Elina Svitolina, die Tschechin Marketa Vondrousova und die US-Amerikanerin Sofia Kenin.

Wo gibt es die French Open im TV und Livestream?

Eurosport überträgt wie schon in der vergangenen Jahren alle Matches live im TV und Livestream. Beginnend ab Sonntag, 22. Mai, jeweils ab 11:00 Uhr. In Österreich überträgt ServusTV täglich ein ausgewähltes Match im TV als auch im Stream auf Servus TV On.

Was hat die Auslosung ergeben?

Sollte das Turnier papierformgemäß verlaufen, käme es in den Viertelfinali zu folgenden Begegnung:

Novak Djokovic (SRB/1) Rafael Nadal (ESP/5) Alexander Zverev (GER/3) Carlos Alcaraz (ESP/6) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Casper Ruud (NOR/8) Daniil Medvedev (RUS/2) Andrey Rublev (RUS/7)

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern

Bei den Frauen:

Iga Swiatek (POL/1) Karolina Pliskova (CZE/8) Paula Badosa (ESP/3) Aryna Sabalenka (BLR/7) Maria Sakkari (GRE/4) Ons Jabeur (TUN/6) Anett Kontaveit (EST/5) Barbora Krejcikova (CZE/2)

Hier das Einzel-Tableau der Frauen bei den French Open 2022

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld für die einzelnen Runden bei den French Open 2022 im Einzel sieht bei den Frauen und Männern wie folgt aus (alle Angaben in Euro):

SiegerIn 2.200.000.- FinalistIn 1.100.000.- Halbfinale 600.000.- Viertelfinale 380.000.- Achtelfinale 220.000.- Dritte Runde 125.800.- Zweite Runde 86.000.- Erste Runde 62.000.-