Angelique Kerber steht in der nächsten Runde von Roland Garros! Die Kielerin zeigt gleich mehrfach ihre Kämpferqualitäten und ringt Magdalena Frech schlussendlich mit 2:6, 6:3 und 7:5 nieder. Lange Zeit hatte es danach nicht wirklich ausgesehen, denn Frech erwischte den deutlich besseren Auftakt und überrollte eine schwache Angie Kerber im ersten Satz. Die Deutsche steigerte sich vor allem zu Beginn des zweiten Satzes, auch wenn es dann reihenweise Breaks hagelte. Die Deutsche gewann den zweiten Durchgang, kassierte aber direkt das Break, welchem sie bis zum 4:5 aus ihrer Sicht hinterherlief. Zwei Matchbälle wehrte sie dabei sogar ab, das Momentum war danach aber so extrem gekippt, dass die Kielerin hier den Sack mit vier Spielgewinnen in Serie zumachen konnte.