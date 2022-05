French Open 2022: Badosa gewinnt, Pliskova scheitert an Lokalmatadorin

Während Paula Badosa nach hartem Kampf die dritte Runde bei den French Open 2022 erreicht hat, musste sich Karolina Pliskova einer jungen Französin geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2022, 13:47 Uhr

© Getty Images Paula Badosa steht in Paris in Runde drei

Badosa startet in Paris an Position drei gesetzt und hatte mit Kaja Juvan einige Probleme. Im ersten Match auf dem Court Suzanne-Lenglen setzte sich Badosa aber letztlich mit 7:5, 3:6 und 6:2 durch. Badosa trifft in Runde drei auf Veronika Kudermetova aus Russland.

Nichts zu holen gab es für die Nummer acht des Turniers, Karolina Pliskova. Die Tschechin, die wegen einer Verletzung erst spät in die Saison 2022 eingestiegen war, unterlag der französischen Wildcard Leolie Jeanjean mit 2:6 und 2:6. Jeanjean, 26 Jahre alt, liegt in der aktuellen WTA-Weltrangliste nur auf Position 227.

Turnierfavoritin Iga Swiatek spielt erst später am Donnerstag gegen Alison Riske aus den USA.

