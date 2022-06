French Open 2022: Cori Gauff folgt Iga Swiatek ins Endspiel

Cori Gauff steht bei den French Open 2022 zum ersten Mal in ihrer noch jungen Karriere im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Die US-Amerikanerin setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Martina Trevisan mit 6:3 und 6:1 durch. Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.06.2022, 18:20 Uhr

© Getty Images Cori Gauff steht im Finale der French Open

Großer Erfolg für Cori Gauff: Die 18-Jährige qualifizierte sich dank eines Zweisatzerfolgs über Martina Trevisan zum ersten Mal in ihrer Laufbahn für das Endspiel eines Major-Events. DIe US-Amerikanerin ließ ihrer um zehn Jahre älteren Kontrahentin beim letztlich klaren 6:3 und 6:1-Erfolg nur zu Beginn eine Chance.

Denn Gauff hatte zunächst - wie auch Trevisan - offensichtlich mit großer Anspannung zu kämpfen und musste zwei ihrer drei ersten Aufschlagspiele abgeben. Ab den Stand von 3:3 stellte die Teenagerin dann aber ihr großes Potential unter Beweis und sicherte sich mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang agierte Gauff weitgehend ungefährdet - als logische Folge verwandelte die 18-Jährige nach etwas weniger als 90 Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball zum 6:3 und 6:1-Erfolg.

Gauff trifft in ihrem ersten Grand-Slam-Finale am Samstag auf Iga Swiatek. Die Weltranglistenerste aus Polen hatte sich im ersten Halbfinale des Tages gegen Daria Kasatkina ebenfalls klar in zwei Sätzen behauptet.

