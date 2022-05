French Open 2022: Cori Gauff zieht erstmals in Major-Halbfinale ein

Cori Gauff hat bei den French Open 2022 das Halbfinale erreicht. Die 18-Jährige besiegte Sloane Stephens mit 7:5 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2022, 16:24 Uhr

© Getty Images Cori Gauff am Dienstag in Roland Garros

Die jüngste Spielerin im Tableau der French Open hat es tatsächlich unter die letzten Vier bei den French Open 2022 geschafft. Cori Gauff, erst 18 Jahr alt, schlug ihre US-amerikanische Landsfrau Sloane Stephens mit 7:5 und 6:2 und steht damit erstmals in der Vorschlussrunde eines der vier Majors. Dort trifft Gauff am Donnerstag auf Martina Trevisan. Die Italienerin hatte im ersten Match des Tages Leylah Fernandez in drei Sätzen bezwungen.

Gauff ging in beiden Durchgängen schnell in Führung, ließ Stephens aber jeweils wieder zurück ins Match. So servierte die Teenagerin bei 5:2 im zweiten Akt erstmals zum Match, leitete sich bei 30:0 aber zwei Doppelfehler. Den Sieg holte sich Gauff im anschließenden Spiel mit einem Break. Den ersten Matchball wehrte Stephens noch mutig ab, nach 90 Minuten Spielzeit segelte ein Volley der US-Open-Siegerin von 2017 aber ins Aus.

