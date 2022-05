French Open 2022: Fernandez, Trevisan erste Viertelfinalistinnen

Leylah Fernandez aus Kanada und Martina Trevisan haben als erste Spielerinnen das Viertelfinale bei den French OPen 2022 erreicht.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 14:22 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez steht im Viertelfinale der French Open 2022

Die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan hat als erste Spielerin bei der diesjährigen Ausgabe der French Open das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Sonntag in einem hart umkämpften Match über 1:59 Stunden mit 7:6 (12:10), 7:5 gegen Aljaksandra Sasnovich (Belarus) durch. Sasnowitsch hatte in der dritten Runde die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen.

Trevisan hatte bereits 2020 die Runde der letzten Acht in Paris erreicht. Ihre nächste Gegnerin ist US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada), die gegen Amanda Anisimova aus den USA 6:3, 4:6, 6:3 gewann. Das Match der beiden Nordamerikanerinnen auf dem Court Philippe-Chatrier wurde auch von Ex-Fußballer Thierry Henry aufmerksam verfolgt.

Fernandez hatte im vergangenen Spätsommer in New York City für Furore gesorgt, als sie überraschend das Endspiel der US Open erreicht hatte. Unter anderem mit Siegen gegen Kerber oder Aryna Sabalenka. 2019 hatte die kanadische Linkshänderin in Roland Garros den Titel bei den Juniorinnen geholt.

