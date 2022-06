French Open 2022: Garcia, Mladenovic im Doppel-Endspiel gegen Gauff und Pegula

Das Endspiel im Doppel der Frauen bei den French Open 2022 bestreiten die beiden Lokalmatadorinnen Kristina Mladenovic und Caroline Garcia gegen Jessica Pegula und Coco Gauff aus den USA.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2022, 17:48 Uhr

© Getty Images Kristina Mladenovic und Caroline Garcia stehen im Endspiel der French Open 2022

Ein Sieg fehlt Caroline Garcia und Kristina Mladenovic noch zum zweiten gemeinsamen Triumph in Roland Garros. 2016 hatten die beiden Französinnen am Bois de Boulogne bereits einmal das Doppel bei den Frauen gewonnen. Das Halbfinale am Freitag gegen Lyudmyla Kichenok aus der Ukraine und Jelena Ostapenko aus Lettland musste nach dem zweiten Satz wegen eines Regenschauers unterbrochen werden. Am Ende setzten sich Garcia/Mladenovic mit 2:6, 6:4 und 6:2 durch.

Im Finale geht es gegen Jessica Pegula und Coco Gauff aus den USA, die ihre beiden Landsfrauen Madison Keys und Taylor Townsend mit 6:4 und 7:6 (4). Gauff hat am Samstag auch noch die Chance auf den Titel im Einzel. Da trifft die 18-Jährige auf Iga Swiatek aus Polen.