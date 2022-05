French Open 2022: Iga Swiatek kann's auch anders

Iga Swiatek steht bei den French Open ohne Satzverlust im Achtelfinale. In der Partie gegen Danka Kovinic musste die Polin erstmals im Turnier auch ihre Nehmerqualitäten zeigen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 06:35 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist nach wie vor die ganz große Favoritin auf den Turniersieg

Nach den ersten zwei Runde bei den diesjährigen French Open musste einem um die Gegner von Iga Swiatek beinahe schon angst und bange werden. So erdrückend waren ihre Auftritte gegen Lesia Tsurenko und Alison Riske, in denen die Polin nur vier Games abgab und insgesamt nicht einmal zwei Stunden auf dem Platz stand.

Eine ähnliche Abfuhr drohte am Samstag auch Danka Kovinic, die nach nur wenigen Minuten auf dem Court Philippe-Chatrier mit 0:3 zurücklag. Doch die 27-Jährige zeigte eine mehr als beherzte Leistung und konnte den größten Platz der Anlage trotz der 3:6 und 5:7-Niederlage erhobenen Hauptes verlassen.

Das richtige Match zur richtigen Zeit?

Für Swiatek, die im zweiten Durchgang einen 4:1-Vorsprung verspielte und beim Stand von 4:5 sogar gegen den Satzverlust aufschlug, kam das Match gegen Kovinic wohl genau zur rechten Zeit. Die 20-Jährige spielte alles andere als ihr bestes Tennis, durfte vor Beginn der heißen Turnierphase aber ihren Kampfgeist unter Beweis stellen und zeigen, dass sie es neben beeindruckenden Machtdemonstrationen auch anders kann.

"Natürlich habe ich meine ersten beiden Spiele hier dominiert. Heute habe ich mehr gekämpft, ich habe mehr Zeit gebraucht, um zurückzukommen", gab Swiatek nach dem Match zu Protokoll. Insgesamt hält die Weltranglistenerste bereits bei 31 Siegen in Folge, ihre letzte Niederlage kassierte sie Mitte Februar in Dubai.

Swiatek auf Sand 2022 noch ungeschlagen

In der bisherigen Sandplatzsaison gab Swiatek in zwölf Partien bislang nur gegen gegen Liudmila Samsonova im Halbfinale von Stuttgart einen Satz ab. Keine Frage: Für eine Niederlage der Polin bei den French Open müsste etwas Außergewöhnliches passieren. Einen anderen Schluss lassen Swiateks bisherige Auftritte auf Asche nicht zu.

Im Achtelfinale trifft Swiatek am Montag auf Qinwen Zheng, die in der dritten Runde von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Alize Cornet profitierte. An Motivation mangelt es der 19-Jährigen jedenfalls nicht: "Eigentlich habe ich mich auf dieses Spiel vorbereitet, denn ich will wirklich gegen sie spielen. Ich freue mich auf dieses Match."

