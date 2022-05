French Open 2022: Iga Swiatek trotz Satzverlust ungefährdet weiter

Iga Swiatek ist bei den French Open 2022 trotz ihres ersten Satzverlustes im Turnier in das Viertelfinale eingezogen. Die Polin besiegte Qinwen Zheng aus China mit 6:7 (5), 6:0 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2022, 20:23 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek am Montag in Roland Garros

So hat man Iga Swiatek während der letzten Wochen selten gesehen: fehlerhaft. Und das im Angesicht einer Gegnerin, die ohne große Erwartungen, dafür aber mit viel Aggressivität gegen die Weltranglisten-Erste antrat. Qinwen Zheng, 19 Jahre alt und aktuell auf Position 74 der WTA-Charts geführt, stemmte sich Swiatek in der Anfangsphase in einer Art und Weise entgegen, wie die Polin dies zuletzt im Halbfinale des Porsche Tennis Grand Prixs in Stuttgart von Ludmilla Samsonova erfahren hatte. Zheng holte im ersten Satz ein 3:5 auf, lag im Tiebreak mit 2:5 zurück - und gewann die fünf darauffolgenden Punkte.

Im zweiten Satz drehte Swiatek dann auf, Zheng nahm eine medizinische Auszeit, um ihren linken Oberschenkel bandagieren zu lassen. Was erklärt, warum das 6:0 für die Favoritin 34 Minuten Spielzeit in Anspruch nahm. Zheng kämpfte zwar weiter, musste aber gleich zum Auftakt des Entscheidungssatzes wieder ein Break hinnehmen. Viel einfacher wurde es für Iga Swiatek dadurch nicht. Sie ließ mehrere Chancen auf ein weiteres Break aus, dieses gelang erst zum 5:2. Erst nach 2:45 Stunden Spielzeit war der Widerstand der Teenagerin endgültig gebrochen.

Nächste Gegnerin für Swiatek wird die US-Amerikanerin Jessica Pegula sein, die sich gegen Irina Camelia Begu in drei Sätzen behaupten konnte. Das zweite Viertelfinale der oberen Hälfte wird eine rein russische Angelegenheit: Veronika Kudermetova, am Montag Siegerin gegen Madison Keys, trifft auf Daria Kasatkina, die Camila Giorgi keine Chance ließ.

