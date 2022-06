French Open 2022: Iga Swiatek vs Cori Gauff - das Frauen-Finale im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek (WTA-Nr. 1) trifft im Finale der French Open 2022 auf Cori Gauff (WTA-Nr. 23) - ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Eurosport sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 13:34 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Iga Swiatek, Cori Gauff

Die Serie ist natürlich das große Thema, wenn man über Iga Swiatek spricht: 34 Siege am Stück feierte die 20-Jährige aus Polen mittlerweile, die letzte Niederlage stammt aus dem Februar. Und die Frage, ob sie mit dem Druck als neuer Nummer 1 der Welt klarkommen würde, nach dem Rücktritt von Ashleigh Barty - nun ja, die stellt sich schon lange nicht mehr.

Swiatek ist also als große Favoritin nach Paris gereist, und sie hat geliefert: Nur einen Satz hat sie abgegeben auf ihrem Weg ins Finale, und wie man den Titel holt, weiß sie sowieso - 2020 hatte Swiatek völlig überraschend in Roland Garros gesiegt und dabei nur absurde 28 Spiele abgegeben, in diesem Turnier waren es bislang ebenso nur 29.

Swiatek hatte im Vorfeld des Turnier erklärt, die "Bürde" der Titelverteidigung in 2021 gemeistert zu haben und nun entspannter starten zu können. Und das tut sie.

Ob Cori Gauff ihr ein Bein stellen kann? Die US-Amerikanerin steht eher überraschend im Endspiel.

Gauff hatte sich 2019 ins Blickfeld der Öffentlichkeit gespielt, mit ihrem Lauf ins Achtelfinale von Wimbledon mit nur 15 Jahren, sie hat im Anschluss die Top 20 geknackt, zuletzt aber ohne das ganz große Ausrufezeichen gespielt. Das hat sie nun in Paris gesetzt: Gauff gab bei ihrem Lauf ins Endspiel keinen einzigen Satz ab. Einzige Einschränkung: die bestplatzierte Gegnerin war Elise Meterns, als Nummer 32 der Welt.

H2H: Swiatek führt gegen Gauff mit 2:0

Im direkten Vergleich zwischen Swiatek und Gauff steht es 2:0 für Swiatek - die letzte Begegnung vor wenigen Wochen in Miami gewann sie mit 6:3, 6:1

Wann spielt Swiatek gegen Gauff?

Das Finale von Roland-Garros 2022 ist für 15 Uhr angesetzt. ServusTV (in Österreich) und Eurosport übertragen im TV und im Livestream live, wir haben den Liveticker für euch!