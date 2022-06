French Open 2022 live: Alexander Zverev vs. Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Rafael Nadal treffen im ersten Halbfnale der French Open 2022 aufeinander. Das Match gibt es ab 14:45 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) Eurosport und bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2022, 22:03 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Alexander Zverev treffen zum zehnten Mal aufeinander

Es wird das zehnte Aufeinandertreffen zwischen Nadal und Zverev werden, der Spanier hat in der Bilanz die Nase mit 6:3-Siegen vorne. Im vergangenen Jahr standen sich die beiden zweimal auf Sand gegenüber: zunächst gewann Zverev in Madrid glatt in zwei Sätzen, eine Woche später setzte sich Nadal in Rom durch.

Die Viertelfinali der beiden hatten es in sich: Während sich Zverev gegen Carlos Alcaraz in vier Sätzen behaupten konnte, schaffte Rafael Nadal gegen Novak Djokovic eine kleine Überrschung, schlug den Weltranglisten-Ersten ebenfalls in vier Durchgängen.

Zverev vs. Nadal - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal gibt es ab 14:45 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

