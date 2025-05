Roland Garros 2025 live: Novak Djokovic vs. Corentin Moutet im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Corentin Moutet treffen in der zweiten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 06:01 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet fordert Novak Djokovic

Nach seinem lockeren Drei-Satz-Sieg über Mackenzie McDonald bekommt es Novak Djokovic in der zweiten Runde der French Open mit Lokalmatador Corentin Moutet zu tun. Der 26-Jährige setzte sich zum Auftakt gegen seinen Landsmann Clement Tabour in drei Sätzen durch.

Im Head-to-Head mit dem trickreichen Franzosen führt Djokovic mit 2:0.

Djokovic vs. Moutet - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Corentin Moutet gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros