Roland-Garros 2025 live: Filip Misolic vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Filip Misolic und Denis Shapovalov spielen heute in der zweiten Runde der French Open 2025 gegeneinander. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 22:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] So... ...Nichts für schwache Nerven. Wir müssen ins Eisbad. Ihr sicher auch. Wir lesen uns wieder übermorgen an dieser Stelle. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 6:3 Die ersten beiden Punkte folgen beide dem gleichen Schema. Guter return, Rückhand von Misolic ins Netz. Bei 15:30 dann noch ein Doppelfehler! Der Arm wird bisschen schwer. Den ersten Breakball wehrt Filip mit einem guten Konter auf einen Angriffsschlag des Kanadiers ab, den zweiten mit einem Vorhand Inside-Out-Winner. Das Ass bei Einstand kommt zum perfekten Zeitpunkt. Einen Matchball vergeben und dann bei Einstand ein abgerissener Schlag auf die Linie. Das Glück des Tüchtigen. Bei Matchball legt Shapo seine Rückhand ins Aus. Jetzt wartet Djokovic! Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 5:3 Shapovalov schiebt die Verantwortung wieder zum Österreicher. Das muss er schon selber erledigen. Jetzt muss Misolic seinen inneren John Isner beschwören. Der Schläger wird bei beiden Spielern nochmal gewechselt. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 5:2 Filip profitiert von den vielen Fehlern von Shapovalov. Jetzt dürfen nur nicht die Nerven versagen. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 4:2 Shapo mit dem zweiten Doppelfehler, wo der zweite Aufschlag vor dem Netz aufkommt. Auch die Netzkante ist jetzt auf der Seite von Misolic. Breakball bei 30:40. Voraussichtlich gleichbedeutend mit einem Matchball. Der Kanadier kann das Übel noch abwenden. Shapo heizt nochmal die gesamten mitgereisten Kanadier an. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 4:1 Shapovalov wieder nur am hadern und sich beschweren, sollte sich mal wieder aufs Spiel konzentrieren. Es droht ihm zu entgleiten. Jetzt gewinnt sogar Misolic mal einen Punkt nach Stopp von Shapovalov. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 3:1 Jeder Stopp von Shapovalov bringt Misolic Probleme. Auf jeden Fall ein Gebiet, wo es noch Verbesserungspotential gibt. Im Laufe des Spiels erarbeiteter sich noch drei Breakbälle. Den dritten kann er dann endlich nutzen, was zu einer weiteren Diskussion (sicher die fünfte von Seite des Kanadiers) mit dem Schiedsrichter führt. Shapovalov will eine Berührung seines Gegners mit dem Netz gesehen haben. In den Grundlinien-Ballwechseln kann Misolic mehr als nur mithalten. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 2:1 Angriff ist die beste Verteidigung! Misolic entdeckt seine Lust an der Offensive. Er beendet den Punkt zweimal mit einem Smash. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 1:1 Shapo erledigt seine Aufgabe deutlich souveräner. Wieder einmal führt ein Stopp zum Erfolg. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 1:0 Shapo vergibt bei 15:30 eine Riesenchance auf zwei Breakbälle. Der Ball von Misolic springt von der Netzkante ab und gibt Shapovalov somit ewig Zeit sich richtig zum Ball hinzustellen. Shapo schießt den Elfmeter trotzdem meilenweit ins Aus. Der Kanadier erarbeitet sich im Laufe des Spiels trotzdem noch zwei Breakbälle, die Misolic beide stark abwehrt. Mit einem Vorhand-winner holt sich der Österreicher dieses wichtige Spiel. Das hätte auch schnell in eine üble Richtung gehen können. Der Gegner... ...für die nächste Runde steht mittlerweile fest. Djokovic konnte auch den dritten Satz für sich entscheiden. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:6 Marathon-Ballwechsel bei 0:15 wird vollendet von einem schönen Rückhand-Stopp von Misolic. Totalaussetzer von Misolic! Bei 30:40, ergo Breakball, hört Filip das Spielen auf. Der Ball von Shapo aber klar auf der Linie. Die Art und Weise den Satz zu verlieren, wird sicher nicht spurlos an ihm vorbeigehen. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:5 Misolic wackelt. Erst der Doppelfehler, dann der Rahmenball an die Plane. Der leichte Fehler am Netz hat zwei Breakbälle zur Folge. Den ersten kann er noch abwehren. Bei 30:40 rutscht ihm dann der Slice komplett ab und schenkt Shapo das Break. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 4:4 Shapovalov spielt einen Stopp nach dem anderen. Die meisten davon sind nicht mal besonders gut. Misolic kann einfach nichts damit anfangen. Frustrierend das anzusehen. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, Ein weiteres souveränes Aufschlagspiel. Ohne Punktverlust holt sich Misolic das siebte Spiel. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 3:3 Rückhand-Cross-Winner bei 30:0 bringt Misolic ins Game. Bei 30:30 kann er nichts mit dem Stopp von Shapovalov anfangen. Das Problem hatte er heute schon häufiger. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 3:2 Misolic mit der schönen Vorhand die Linie runter. Filip lässt bei seinem Aufschlagspiel nichts anbrennen. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 2:2 Shapovalov haut bei 40:15 einen Anwärter für den Doppelfehler des Jahres raus. Der Ball kommt noch bei seiner eigenen Teelinie auf. Auch ein kurzer Umweg über Einstand hindert Shapovalov nicht am Spielgewinn. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 2:1 Ganz feines Händchen. Schöner Stopp zum 30:0. Ein Aufschlagspiel ohne Chance für den Gegner. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 1:1 Das müsste der längste Ballwechsel des Matches sein. Mit besserem Ende für Misolic. 15:40. Filip kann leider keinen der beiden Breakbälle nutzen. Beim zweiten Breakball war er gut im Ballwechsel drin, das war eine gute Chance. Filip bekommt noch eine dritte Chance. Auch die vergibt er leichtfertig. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6, 1:0 Wichtig für die Mentalität. Misolic bringt sein Aufschlagspiel durch. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:6 Das Spiel beginnt direkt mit einem unforced error von Misolic. Ein bisschen Frust zeichnet sich in seinem Gesicht ab. Verständlich.

Schlechter Stopp von Shapo lädt Misolic nochmal ins Spiel ein. 30:30. Danach war nichts mehr zu holen. Shapovalov holt sich den Satz mit einem Ass. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 4:5 Pflichtaufgabe erfüllt. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 3:5 Shapovalov hat komplett den Faden verloren. Fehler über Fehler. Filip hat bei 15:30 eine gute Chance sich zwei Breakbälle zu holen, entscheidet sich aber für die falsche Seite. Die Schwächephase hätte der Österreicher besser ausnutzen können. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 3:4 Misolic dreht mit zwei gut aufgebauten Punkten ein 0:15 zu 30:15. Zwei Fehler des Kanadiers später steht es nur noch 3:4. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 2:4 Misolic gibt den Satz noch nicht auf. Er holt sich ein Break zurück. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 1:4 Shapovalov spielt jetzt richtig gut. Er gewinnt 12 der letzten 16 Punkte und holt sich das Doppelbreak. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 1:3 Misolic kann kein Kapital schlagen aus einem schnellen 0:30. Mit einer Rückhand-longline baut Shapo seine Führung aus. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 1:2 Shapovalov gelingt das erste Break im dritten Satz, auch wenn er dafür nicht wirklich viel leisten musste. Das hat Misolic mehr verloren, als Shapovalov gewonnen. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 1:1 Sehr souveräne Antwort des Kanadiers. Ein wenig Glück mit der Netzkante, doch auch die hätte Misolic in dem Spiel nicht helfen können. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6, 1:0 Filip nimmt den Schwung aus dem letzten Satz mit und holt sich mit einem Ass das erste Spiel. Auf Court Suzanne-Lenglen... ...wird der Gegner des Gewinners ermittelt. Momentan spricht alles für Novak Djokovic, der gegen den Franzosen "Corentin Moutet" mit zwei Sätzen in Führung liegt. Im dritten Satz nun aber bei 5:6 gegen den Satzverlust serviert. Shapovalov... ...nimmt sich eine kleine Pause. Ein kleiner Reset nach den vergebenen Möglichkeiten schadet ihm sicher nicht. Misolic -Shapovalov 7:6, 7:6 Stopp-Lob bei Satzball! So machen es die ganz Großen. Misolic -Shapovalov 7:6, 6:6 (7:6) Unforced error Shapo. Satzball bei eigenem Aufschlag für Misolic. Misolic -Shapovalov 7:6, 6:6 (6:6) Auch den zweiten wehrt der Österreicher ab. Diesmal mit einem traumhaften Return auf die Füße von Shapovalov, der "Serve and Volley" spielen wollte. Misolic -Shapovalov 7:6, 6:6 (5:6) Zwei Satzbälle shapo nach unforced error Misolic. Den ersten kann Filip abwehren. Misolic -Shapovalov 7:6, 6:6 (4:4) Shapo gleicht mit einem schönen Volley aus. Misolic -Shapovalov 7:6, 6:6 (4:2) Filip holt sich das erste Minibreak und bestätigt es mit einem Vorhandwinner. Seitenwechsel. Misolic -Shapovalov 7:6, 6:6 (2:1) Statt mit zwei Minibreaks, wie im ersten Satz, starten wir diesmal mit drei Winner. Misolic -Shapovalov 7:6, 6:6 Nach dem Punkt bei 30:30 zweifelt niemand mehr an der mentalen Stärke von Misolic. Drive Volley, Stopp, Passierball. Da war alles dabei! Noch einmal einstand und dann ab in den zweiten Tiebreak. Misolic -Shapovalov 7:6, 5:6 Was für ein Passierball! Misolic stellt bei 15:15 nochmals seine Defensivkünste unter Beweis. Trotzdem kann sich Shapo durchsetzen. Unter anderem zwei unforced error mit der Vorhand rauben Misolic jede Chance auf ein Break. Misolic -Shapovalov 7:6, 5:5 Misolic lässt sich überhaupt nichts anmerken. Serviert gut und gleicht schnell zum 5:5 aus. Misolic -Shapovalov 7:6, 4:5 Shapovalv bestätigt das Rebreak ohne Schwierigkeiten. Acht Punkte am Stück. Das muss Filip jetzt erstmal abschütteln. Misolic -Shapovalov 7:6, 4:4 Bei 0:15 und 0:30 legt Misolic zweimal seine Vorhand ein gutes Stück ins Aus. Shapo nimmt die Einladung dankend an und verwertet direkt den ersten Breakball. Misolic -Shapovalov 7:6, 4:3 Misolic startet mit einem schönen Lob ins Game. Bei 15:15 wird Filip ans Netz gelockt und kann mit dem kurzen Slice seines Gegners nichts anfangen. Trotzdem bekommt er eine Breakchance geschenkt. Ein weiterer unforced error des Kanadiers. Filip holt sich das erste Break des zweiten Satzes. Misolic -Shapovalov 7:6, 3:3 Das offensiver angelegte Spiel liegt Misolic. Er lässt Shapo momentan keine Chance bei eigenem Aufschlag. Misolic -Shapovalov 7:6 2:3 Die Aufschlagsspiele in dem Satz verlaufen noch ohne große Aufreger! Bisher alles in der Reihe. Misolic -Shapovalov 7:6 2:2 Bei 15:0 spielt Shapovalov seine ganze Klasse aus. Man kann noch sehen, dass er mal in der "Top ten" war. Misolic lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und fährt den nächsten Spielgewinn ein. Misolic -Shapovalov 7:6 1:2 Auch in dem Aufschlagspiel von Shapovalov war nichts zu holen. Kurzer Wackler mit einem Doppelfehler, aber dennoch.. Misolic -Shapovalov 7:6 1:1 Aufschlagspiel zu null. Ganz souveräner Auftakt in den Satz. Misolic -Shapovalov 7:6 0:1 Misolic schnuppert bei 30:30 die Chance den Satz mit einem Break zu eröffnen, doch die Gelegenheit bleibt ihm verwehrt. Das Niveau... ...dieses Zweitrunden-Matches ist bisher nicht sonderlich hoch. Unforced error prägen das Spiel. Shapovalov hat in der Kategorie schon 19 gesammelt. Misolic -Shapovalov 7:6 Sinnbildlich für den ersten Satz, endet dieser in einem Rückhandfehler von Shapovalov. Misolic -Shapovalov 6:6 (6:5) Satzball bei eigenem Aufschlag. Auf geht`s! Misolic -Shapovalov 6:6 (5:5) Auch beim Schmetterball bleibt Filip sicher. Doch hat Pech mit der Netzkante bei 5:3.

Ass Shapo. Misolic -Shapovalov 6:6 (4:2) Vorhand-Winner Misolic, abgerissene Rückhand Shapovalav und das erste "come on" des Abends von Misolic. Misolic -Shapovalov 6:6 (1:2) Der Tiebreak beginnt direkt mit zwei Minibreaks.

Ein Rückhand-unforced error von Misolic verhindert das dritte Minibreak in Folge. Misolic -Shapovalov 6:6 Misolic verpasst den Start ins game, kann sich aber trotzdem nach einem schnellen 40:0 einen Satzball erkämpfen. Schlechter Return auf einen zweiten Aufschlag. Da war mehr drin! Misolic -Shapovalov 6:5 Die Netzattacken von Shapovalov sind heute überwiegend nicht von Erfolg gekrönt. Gute Defensivarbeit Misolics dreht ein 0:15 zu einem 30:15. Dann der Vorhand-Winner bei 40:30 zum Spielgewinn. Misolic -Shapovalov 5:5 Misolic bekommt nochmal die Chance den Satz zu verlängern. Hat durch drei Fehler des Kanadiers ein schnelles 0:40. Der vierte Fehler von Shapo ist gleichbedeutend mit dem Spielverlust. Rebreak! Misolic -Shapovalov 4:5 Ein bisschen Glück und viele Fehler von Misolic bringen Shapo drei Breakbälle ein. Die ersten beiden wehrt der Österreicher noch ab, doch schenkt sein Aufschlagspiel dann mit einem Doppelfehler her. Misolic -Shapovalov 4:4 Die vergebenen Breakbälle haben bei Shapo anscheinend keine Wirkung hinterlassen. Vorhand-Stopp, Rückhand-Stopp, Game. Misolic -Shapovalov 4:3 Nach 15:0 lädt Misolic seinen Gegner mit einem Vorhandfehler und einem Doppelfehler direkt zum nächsten Break ein. Shapo vergibt die beiden Breakbälle bei 15:40 leichtfertig. Für den dritten Breakball bei 40:A packt Filip sein bestes Tennis aus und kann auch diesen abwehren. Ein weiterer schöner Passierball hilft ihm zum Spielgewinn. Misolic -Shapovalov 3:3 Der erste längerer Punkt dieser Partie endet mit einem Rückhand-Rahmenball des Kanadiers (Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir den heute sehen). Ein reger Austausch an unforced error und einem schönen Passierball vom Filip, bringt ihm seinen ersten Breakball. Den kann er auch direkt verwerten. Misolic -Shapovalov 2:3 Souveränes Aufschlagspiel vom Österreicher. Bei 40:0 setzt Shapo ein kleines Highlight mit einem Vorhand-winner. Misolic -Shapovalov 1:3 Vier gute Aufschläge reichen zum Spielgewinn. Misolic -Shapovalov 1:2 Zwei Returns die eher der Plane gegolten haben als dem Spielfeld, verhelfen dem Österreicher zu seinem ersten Spielgewinn. Misolic -Shapovalov 0:2 Auch im zweiten Spiel agiert Filip vor allem aus der Defensive. Die wenigen Chancen den Punkt aufzubauen, vergibt er momentan noch leichtfertig. Misolic - Shapovalov 0:1 Nervöser Start von Misolic... das erste Aufschlagspiel wird ihm direkt abgenommen. In nur einem Spiel hat Shapo alles gezeigt, was man heute erwarten kann. Viele druckvolle Punkte, aber auch einige abgerissene Rückhände... Das Spiel beginnt... Filip Misolic serviert! Pfeifen wird ... ... die Partie John Bloom. Der, geht man nach Haarlänge und Gesichtsfarbe, gerade aus einem dreimonatigen Urlaub am Meer mit viel Sonne kommt. Und die Buben ... ... sind schon da! Das war jetzt ja doch hurtig. Die Tribünen sind übrigens gleich voll wie noch zuvor. Wer hier seinen Platz verlässt, hat schlechte Karten. Und irgendwo auf der Welt gilt Misolic vs. Shapovalov sicher als Klassiker! Filip Misolic ... ist ja die letzte rot-weiß-rote Hoffnung. Sebastian Ofner hat gestern gegen Karen Khachanov brillant gekämpft, dann aber doch in fünf Sätzen verloren. Fünf Sätze würde Miso heute auch nehmen. Mit anderem Ausgang. Nix gegen Matteo ... ... Arnaldi. Aber schön, dass Flavio Cobolli das jetzt doch noch recht schnell gewonnen hat. Das heißt: in ca. zehn Minuten werden Miso und Shapo auf den Court 6 kommen.

Der Court 14 rastet ... ... derweil kollektiv aus. Weil der grandiose Virtuose Pierre-Hugues den jungen Wilden Joao erneut in ein Tiebreak zwingt. Flavio Cobolli ... ... hat im Tebreak des dritten Satzes schon einen Matchball gehabt - und sich dann doch entschieden, das Nenngeld noch ein bisschen weiter auszuspielen. Für uns heißt das: warten. Ein kurzer Blick zu den Italienern: Cobolli war im dritten Satz auch schon wieder mit einem Break vorne. Jetzt steht es 5:5. Mit anderen Worten: Man weiß es nicht.

Zwei Favoritensiege ... ... haben wir heute schon gehabt: Eben jenen von Sinner gegen Gasquet. Und auch Sascha Zverev hat gegen Jesper de Jong nach verlorenem ersten Satz das Tempo noch einmal angezogen ... Terz ist heute ... ... wieder einmal genug geboten: Arthur Fils hat den Lenglen zum Kochen gebracht, Richard Gasquet wurde gerade von vollen Tribünen auf dem Chatrier verabschiedet. Der Hotspot schlechthin ist aktuell aber Court 14: Dort spielt nämlich Joao Fonseca gegen Pierre-Hugues Herbert. Und die brasilianischen Fans lassen sich von den französischen nichts bieten. Fonseca mit 1:0 in Sätzen vorne. Die Chancen von Filip? Schwer zu sagen. Wahr ist natürlich, dass Shapo während der Sandplatzsaison noch nicht viel gerissen hat. Aber so eine zweite Runde bei einem Major ist für Miso ja auch kein Alltagsgeschäft ... Einen schönen Nachmittag ... ... aus Roland Garros. Ein paar Minuten wird es noch dauern, bis Filip Misolic und Denis Shapovalov auf den Court 6 kommen. Aber wenn der Cobolli Fabio gegen den Arnaldi Matteo so weiter macht, dann ist Viertel sechs nicht unrealistisch. Cobolli führt jedenfalls mit 2:0-Sätzen. Andererseits haben wir heute schon gesehen (Bublik! Rocha!!), dass das nicht zwingend schon der Sieg sein muss.

© Jürgen Hasenkopf

Filip Misolic hat sich nach seinem anstrengenden Auftakterfolg gegen Yunchaokete Bu hoffentlich gut erholt. Denn chancenlos sollte der Steirer gegen Denis Shapovalov nicht sein. Trotz des großen Namens des Kanadiers.

Denn der Sand ist nicht der bevorzugte Untergrund von “Shapo”. Und Misolic hat inklusive Qualifikation in Roland-Garros 2025 schon vier Matches gewonnen, bringt also Selbstvertrauen mit.

Misolic vs. Shapovalov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Filip Misolic und Denis Shapovalov gibt es ab ca. 16 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros