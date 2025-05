Roland-Garros 2025: Sinner schickt Gasquet unsentimental in Rente

Jannik Sinner hat mit enem 6:3, 6:0 und 6:4 die Karriere von Richard Gasquet in der zweiten Runde von Roland-Garros 2025 beendet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 16:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner hat Richard Gasquet verabschiedet

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Richard Gasquet war am Donnerstag um halb elf Uhr vormittags noch einmal auf den Court Philippe-Chatrier gekommen, wohl wissend, dass dies die letzte Gelegenheit sein würde, sich in diesem grandiosen Stadion noch einmal einzuspielen. Die Aussichten auf einen weiteren Auftritt vor der endgültigen Rente waren trübe - nicht einmal die größten französischen Optimisten haben auf einen Erfolg gegen Jannik Sinner gesetzt.

Ein paar Hasardeure vielleicht schon.

Das Schöne am Nachmittag war dann allerdings, dass die Tribünen beinahe bis zur Kapazität gefüllt waren. Das hat sich ein Mann wie Richard Gasquet verdient. Und ab und zu packte der französische Veteran auch noch einen Schlag aus, der selbst den Weltranglisten-Erste aus Südtirol auf dem falschen Fuß erwischte. Auf die lange Distanz gab es aber natürlich nichts zu holen. Sinner gewann mit 6:3, 6:0 und 6:4.

Sinner vielleicht noch gegen Fils

Gasquet reihte sich somit in die noch kurze Reihe der Lokalmatadoren ein, deren Run Sinner in Roland-Garros 2025 beendete. In Runde eins hatte der Branchenprimus ja Arthur Rinderknech besiegt. Sollte Sinner sein kommendes Match gegen Jiri Lehecka gewinnen, dann könnte es im Achtelfinale zu einer Begegnung mit Arthur Fils kommen, der gegen Jaume Munar ein beachtliches Comeback hingelegt hat.

Die Aufmerksamkeit der Tenniswelt gehörte für ein paar Minuten aber Richard Gasquet, der seine Karriere mit 610 Matchsiegen und 16 Titeln beendete. Der letzte Ball der Laufbahn des “Tennis-Mozarts” war übrigens eine Vorhand, die ein paar Zentimeter hinter der Grundlinie einschlug. Gasquet trug sein Ausscheiden mit einem Lächeln, er war mit sehr realistischen Erwartungen in dieses Match gegangen. Als die Fans aber zur geschlossenen stehenden Ovation ansetzten und auch Jannik Sinner die Lebensleistung Gasquets würdigte, sah man auch bei Richard Gasquet ein paar emotionale Regungen.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros