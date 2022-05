French Open 2022: Muchova schockt Sakkari, Gauff sicher weiter

Karolina Muchova hat in der zweiten Runde der French Open 2022 etwas überraschend gegen die Vorjahres-Halbfinalistin Maria Sakkari gewonnen. Die junge US-Amerikanerin Cori Gauff hat ebenfalls gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2022, 16:37 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova hat Maria Sakkari in die Schranken gewiesen

Karolina Muchova mag in der WTA-Weltrangliste nach vielen Verletzungsproblemen nur noch auf Position 81 geführt werden, als Wunschgegnerin in Runde zwei eines Grand-Slam-Turniers geht die Tschechin damit aber noch lange nicht durch. Diese Erfahrung musste Maria Sakkari am Mittwoch auf dem Court Suzanne-Lenglen machen. Muchova, die vor Beginn des Turniers in Roland Garros im gesamten Jahr nur fünf Matches gespielt hatte, gewann mit 7_6 (5) und 7:6 (4) und zog in die dritte Runde ein.

Dort trifft sie nun auf die US-Amerikanerin Amanda Anisimova, die nach ihrem Erfolg gegen Naomi Osaka mit Rückkehrerin Donna Vekic beim 6:4 und 6:1 keine Probleme hatte.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Anisimovas Landsfrau Cori Gauff, die sich gegen Allison van Uytvanck mit 6:1 und 7:6 (4) durchsetzte. Gauff spielt am Freitag gegen Kaia Kanepi.

