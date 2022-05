French Open 2022: Nastasja Schunk verpasst Sensation gegen Simona Halep, Badosa makellos

Nastasja Schunk ist bei den French Open knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt. Die Deutsche unterlag Simona Halep in Runde eins in drei Sätzen. Mit Paula Badosa hat die Nummer drei des Turniers indes souverän die zweite Runde erreicht.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 24.05.2022, 20:54 Uhr

Nastasja Schunk lieferte Simona Halep bei den French Open einen großen Fight

Nastasja Schunk hat bei ihrem French-Open-Debüt eine Überraschung verpasst. Das 19 Jahre alte Tennis-Talent hielt in Paris lange gegen die frühere Turniersiegerin und Weltranglistenerste Simona Halep mit, musste sich dann aber doch geschlagen geben. Die Athletin aus Ludwigshafen unterlag auf dem Court Simonne Mathieu mit 4:6, 6:1, 1:6.

Schunk war als sogenannte "Lucky Loserin" noch ins Turnier gerutscht. Die Junioren-Finalistin von Wimbledon 2021 profitierte von der Verletzung der Kroatin Ana Konjuh und hatte den größten Erfolg ihrer Karriere phasenweise dank ihres kraftvollen Spiels im Blick. Halep legte im dritten Satz aber entscheidend zu und Schunk musste noch Lehrgeld zahlen.

Nicht lange aufhalten wollte sich die Nummer drei der Setzliste, Paula Badosa. Die Spanierin gab sich in ihrem Erstrundenduell mit der Französin Fiona Ferro keine Blöße und löste mit 6:2 und 6:0 ihr Zweitrundenticket. In dieser geht es für Badosa nun gegen die Slowenin Kaja Juvan.

Hier das Damen-Tableau der French Open!