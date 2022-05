French Open 2022: Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka im TV, Livestream und Liveticker

Titelverteidiger Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) startet in die French Open 2022 - ab 20.45 Uhr geht's gegen Yoshihito Nishioka, live im TV und Livestream auf Eurosport bzw im Eurosport Player. Und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2022, 13:05 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Novak Djokovic, Yoshihito Nishioka

Novak Djokovic hat sich so richtig schön in Form gespielt. Nach seinem Durcheinander zum Jahresstart mit dem Einreisedrama in Australien (und der gerichtlich festgelegten Ausreise vor seinem Turnierbeginn), einem Kurzauftritt in Dubai, dem Einreiseverbot in die USA (kein Indian Wells, kein Miami) ging es für den Djoker erst in Belgrad so richtig los (einem frühen Aus in Monte-Carlo gefolgt).

Dort wühlte er sich in kräftezehrenden Matches ins Finale und sprach anschließend von einer merkwürdigen Krankheit. Um sich dann in Madrid (Halbfinale) und Rom (Turniersieg) immer besser in Schuss zu zeigen. Und, Nadal hin, 13 Paris-Titel her: Objektiv gesehen ist Djokovic der Favorit in Roland Garros. Er könnte hier nach 2016 und 2021 seinen dritten Titel holen.

Wer ist Djokovic-Gegner Nishioka?

Im Weg steht zu Beginn Yoshihito Nishioka. Der 26-Jährige aus Japan ist aktuell auf Platz 94 im ATP-Ranking notiert, seine beste Position war Rang 48 vor zwei Jahren. Als Sandplatzgott ist er bislang nicht in Erscheinung getreten, zuletzt war in Madrid, Rom und Lyon bereits in Qualifikationsrunde 1 Schluss.

Immerhin: Bei den French Open kam er zwei Mal in die zweite Runde - 2020 und 2021. Gelänge es ihm auch 2022, würde das wohl einem kleinen Wunder gleichen.

Im direkten Vergleich führt Djokovic gegen Nishioka mit 2:0 - 2019 gewann er im Davis Cup mit 6:1, 6:2; 2020 bei den Australian Open mit 6:3, 6:2, 6:2. Beide Begegnungen fanden auf Hartplatz statt.

Wann kommt Djokovic gegen Nishioka?

Das Spiel zwischen Novak Djokovic und Yoshihito Nishioka ist als viertes Spiel auf Court Philippe-Chatrier angesetzt, in der Night Session ab 20.45 Uhr. Eurosport ist live im TV und via Eurosport Player dabei - wir haben den Liveticker für euch!