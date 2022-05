French Open 2022 - Spielplan am Dienstag: Tsonga und Tsitsipas geben sich die Ehre

Jo-Wilfried Tsonga könnte am Dienstag das letzte Match seiner Karriere bestreiten. Der Franzose trifft am Court Philippe-Chatrier auf den Norweger Casper Ruud. In der Night Session treffen Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti aufeinander.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2022, 22:51 Uhr

© Getty Images Steht am Dienstag das letzte Match von Jo-Wilfried Tsonga an?

Da die Anlage in Roland Garros am Montag nicht nur einmal von Regenschauern heimgesucht wurde, wartet auf die Fans am Dienstag ein volles Programm. Nicht von Regenpausen davon betroffen war naturgemäß der überdachte Court Philippe-Chatrier, auf dem daher auch am dritten Turniertag "nur" vier Matches stattfinden werden.

Eröffnet wird das Programm am größten Platz der Anlage um 12:00 Uhr von Alize Cornet und Misaki Doi, ehe es zum finalen Tanz von Jo-Wilfried Tsonga kommen könnte. Der Franzose bestreitet bei den French Open das letzte Turnier seiner Profilaufbahn und trifft in Runde eins auf Casper Ruud. Danach steigt Paula Badosa gegen Fiona Ferro ins Geschehen ein. Nicht vor 20:45 Uhr geben sich dann Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti in der Night Session die Ehre.

Medvedev ab 11:00 Uhr auf Suzanne-Lenglen

Am Court Suzanne-Lenglen trifft der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev um 11:00 Uhr auf Facundo Bagnis. Danach treten mit Richard Gasquet, Caroline Garcia, Hugo Gaston und Chloé Paquet gleich vier Lokalmatadoren auf dem zweitgrößten Platz an.

Das Highlight aus deutscher Sicht steigt im vierten Match des Tages auf Court Simonne-Mathieu. In diesem trifft Lucky Loserin Nastasja Schunk auf Simona Halep. Zudem sind am Dienstag unter anderem auch Andrey Rublev, Jannik Sinner und Denis Shapovalov im Einsatz.

