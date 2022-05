French Open 2022: Stefanos Tsitsipas vs Mikael Ymer im TV, Livestream und Liveticker

Und der folgende Ballwechsel könnte früh die Moral von Mikael Ymer brechen. Schliesslich hat er einige Chancen, schickt seinen Gegenspieler hin und her, doch nutzt dies nicht per Winner aus. Im Gegenteil: Er lässt Tsitsipas in die Rally zurückkehren, zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Grieche einfach tolle Beinarbeit leistet und enorm spritzig und schnell unterwegs ist, beinahe alles erläuft! So gibt es das schlussendlich das Doppelbreak und - das dritte Spiel in Folge, das der gebürtige Athener zu null gewinnt.