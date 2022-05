French Open 2022: Titelverteidigerin Krejcikova scheitert in Runde eins

Barbora Krejcikova, die im vergangenen Jahr überraschend den Titel bei den French Open geholt hatte, ist im aktuellen Wettbewerb bereits in Runde eins gescheitert. Die Tschechin unterlag Diane Parry aus Frankreich mit 6:1, 2:6 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2022, 16:01 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova wird ihren Einzel-Titel in Paris nicht verteidigen

Ganz überraschend kommt das Aus von Krejcikova nicht: Verletzungsbedingt konnte die an Position zwei gesetzte Titelverteidigerin in den letzten Wochen kaum Matches bestreiten. Nach dem glatt gewonnenen ersten Satz sah es dennoch danach aus, als sollte Krejcikova auf dem Court Philippe-Chatrier jene Magie wiederfinden, die sie im vergangenen Jahr nicht nur zum Titel im Einzel, sondern auch im Doppel getragen hatte.

Damit ist nach Ons Jabeur bereits die zweite hoch gesetzte Spielerin aus dem Frauen-Tableau verschwunden. Jabeur war bereits am Sonntag in drei Sätzen an der Polin Magda Linette gescheitert.

Nichts anbrennen ließ hingegen Favoritin Iga Swiatek, die sich nach einer Spielzeit von nur 54 Minuten mit 6:2 und 6:0 gegen Lesia Tsurenko behauptete. Ausgeschieden ist Naomi Osaka nach einem 5:7 und 3:6 gegen Amanda Anisimova aus den USA. Einige Mühe hatte Bianca Andreescu mit Ysaline Bonaventure. Die US-Open-Siegerin von 2019 gewann aber schließlich mit 3:6, 7:5 und 6:0.

