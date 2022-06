French Open 2022: Zheng Qinwen spricht über Menstruationsbeschwerden

Die Chinesin Zheng Qinwen hat nach ihrem Achtelfinal-Aus in Paris ein wichtiges Zeichen gesetzt und über ihre Menstruationsbeschwerden gesprochen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.06.2022, 11:56 Uhr

© Getty Images Zheng Qinwen setzte ein wichtiges Zeichen

"Ich wünschte, ich wäre ein Mann auf dem Platz und müsste das nicht durchmachen." Mit diesen Worten fasste Zheng Qinwen ihre Gefühlslage nach ihrer French-Open-Achtelfinal-Niederlage gegen Iga Swiatek zusammen - und sprach somit ein Thema an, das bis dato in der Sportwelt kaum wahrgenommen worden war: Menstruationsbeschwerden.

"Der erste Tag ist immer so hart. Und dann muss ich Sport machen, obwohl ich am ersten Tag immer solche Schmerzen habe" führte Zheng Qinwen aus. Die Schmerzen seien so stark gewesen, dass sie nicht einmal ein 'Come on' über die Lippen bringen konnte. Dabei hätte die Teenagerin nach dem Gewinn des ersten Satzes allen Grund dazu gehabt.

Erschwerend kam für Zheng Qinwen hinzu, dass sie auch mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hatte. "Ja, das Bein war auch hart. Im Vergleich zum Bauch war das leicht. Ich konnte nicht Tennis spielen, weil mein Bauch zu sehr geschmerzt hat", ordnete die Weltranglisten-74. ihre Probleme ein.

Trotz des bitteren Abschlusses in Paris darf Zheng Qinwen insgesamt auf ein starkes Turnier zurückblicken. Unter anderem setzte sie sich in der zweiten Runde gegen die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep durch. Die Rumänin sprach nach ihrem Aus ebenfalls ein wichtiges Thema an.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen