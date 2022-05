French Open 2022: Zwei Matchbälle abgewehrt! Angelique Kerber kämpft Magdalena Frech nieder

Was für ein Sieg von Angelique Kerber: Die Deutsche besiegte Magdalena Frech in der ersten Runde der French Open nach der Abwehr von zwei Matchbällen mit 2:6, 6:3 und 7:5. Hier könnt ihr das Spiel im Ticker nachlesen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 23.05.2022, 21:28 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber durfte doch noch jubeln

Angelique Kerber hat nach einem harten Stück Arbeit erstmals seit 2018 wieder den Sprung in die zweite Runde der French Open geschafft. Zwei Tage nach dem Gewinn ihres insgesamt 14. Tour-Titels in Straßburg setzte sich die einstige Nummer eins der Welt in ihrem Auftaktduell mit viel Mühe gegen die Polin Magdalena Frech mit 2:6, 6:3, 7:5 durch. Zuvor hatte die Kielerin zwei Matchbälle abgewehrt.

Der Beginn des Duell der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin verzögerte sich wegen Regenunterbrechungen, dann legte Kerber einen schwachen Start hin und leistete sich 13 unerzwungene Fehler im ersten Satz. Kerber steigerte sich und verdiente sich mit einem deutlich fokussierteren Auftritt den Entscheidungssatz, in dem sie nach einem Break Rückstand und mit einer beachtlichen Willenskraft zurückkam. Nächste Gegnerin ist die Französin Elsa Jacquemot.

Kontaveit raus, Raducanu beißt sich durch

Mit Anett Kontaveit musste sich unterdessen eine gesetzte Spielerin verabschieden. Die Nummer fünf des Turniers unterlag der Australierin Ajla Tomljanovic auf dem Court Suzanne-Lenglen in einer packenden Partie mit 6:7 (5) und 5:7.

Nicht minder spannend ging es auf dem Court Simonne-Mathieu zu. Auf diesem setzte sich mit Emma Raducanu jedoch die Favoritin durch. Die amtierende US-Open-Siegerin schlug die erst 17-jährige Qualifikantin Linda Noskova trotz zweifachen Break-Rückstands im zweiten Durchgang mit 6:7 (4), 7:5 und 6:1. Raducanu bekommt es in Runde zwei mit Aliaksandra Sasnovich zu tun.

Hier das Einzel-Tableau bei den Frauen