French Open 2024: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung, Preisgeld

Am Sonntag, 26.05.2024, beginnt in Roland-Garros das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Hier findet Ihr alle Infos zum Klassiker auf der Terre Battue in Paris.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 11:32 Uhr

© Getty Images Titelverteidiger Novak Djokovic mit seinem Finalgegner von 2023 Casper Ruud

Wer spielt in Paris, wer fehlt?

Auf Seiten der Männer gibt es große Fragezeichen hinter dem Antreten von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Beide haben in den letzten Tagen wieder trainiert. Werden in Roland-Garros aber wohl nur antreten, wenn eine reelle Chance besteht, dass ihr Körper sie weit ins Turnier trägt. Dasselbe gilt ja auch für Rafael Nadal.

Bei den Frauen ist die gesamte Weltspitze am Start, nicht jedoch mit Simona Halep eine Ex-Siegerin, die vor ein paar Wochen ihr Comeback nach Dopingsperre gefeiert hat. Auch Caroline Wozniacki wird fehlen.

Wer sind die Favoriten in Roland-Garros?

So offen wie in diesem Jahr war die Ausgangssituation bei den Männern selten: Titelverteidiger Novak Djokovic versucht sich in de aktuellen Woche in Genf nach einer verkorksten Sandplatzsaison Spielpraxis zu holen. Die Probleme von Alcaraz, Sinner, Nadal wurden oben erwähnt. Eine gute Ausgangslage also für Rom-Champion Alexander Zverev. Und Monte-Carlo-Sieger Stefanos Tsitsipas. Und Madrid-Triumphator Andrey Rublev. Oder vielleicht doch für Casper Ruud der in den letzten beiden Jahren in Paris das Endspiel erreicht hat?

Alles andere als eine Siegerin aus dem Trio Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Elena Rybakina wäre eine Überraschung. Und da wiederum hat die Polin, die in Roland-Garros schon drei Titel gehamstert hat, die Nase nach ihrem Madrid-Rom-Doppelschlag vorne. Im vergangenen Jahr hatte Swiatek mit Überraschungsfinalistin Karolina Muchova indes hart zu kämpfen.

Wer überträgt die French Open 2024 im TV und Livestream?

Eurosport wird ab dem ersten Tag alle Matches im TV und via Discovery Plus im Stream live übertragen. In Österreich wird ServusTV jeweils ein Topspiel des Tages zeigen. Die Qualifikation wird ebenfalls bei Discovery Plus übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung für die French Open 2024 findet am Donnerstag, 23.05.2024, statt.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld für die Einzel-SpielerInnen in Roland-Garros 2024 teilt sich wie folgt auf (alle Angaben in Euro):

Champion 2.400.000.- FinalistIn 1.200.000.- Halbfinale 650.000.- Viertelfinale 415.000.- Achtelfinale 250.000.- 3. Runde 158.000.- 2. Runde 110.000.- 1. Runde 73.000.-