French Open 2026: Anisimova und Muchova siegen, Fernandez scheitert

Die ganz großen Überraschungen sind bei den Frauen auch am zweiten Turniertag der French Open 2026 ausgeblieben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2026, 22:26 Uhr

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© Getty Images Amanda Anisimova gewann ihre Auftaktpartie

Amanda Anisimova ist mit einem Erfolg auf die Tour zurückgekehrt. Die Weltranglistensechste, die seit dem Turnier in Miami aufgrund einer Handgelenksverletzung pausieren musste, setzte sich zum Auftakt der diesjährigen French Open gegen die Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah mit 6:3 und 6:1 durch. In der zweiten Runde trifft Anisimova auf die Österreicherin Julia Grabher.

Ebenfalls weiter ist die an Position zehn gesetzte Karolina Muchova. Die Finalistin von 2023 holte in ihrer Erstrundenpartie gegen Anastasia Zakharova im ersten Satz einen 2:5-Rückstand auf und siegte mit 7:5 und 6:2. Auch Diana Shnaider zog durch einen Zweisatzerfolg über Renata Zarazua in die zweite Runde ein.

Ausgeschieden ist hingegen die Weltranglisten-22. Leylah Fernandez, die Alycia Parks mit 4:6 und 4:6 unterlag. Zudem musste sich mit Ekaterina Alexandrova, die gegen Camila Osorio mit 2:6 und 4:6 verlor, die Nummer 14 des Turniers verabschieden.

Das Einzel-Tableau der Frauen