French Open 2026: Djokovic nach kleiner Ehrenrunde in Runde drei

Novak Djokovic ist mit einem 6:3, 6:2, 6:7 (7) und 6:3 in die dritte Runde der French Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2026, 19:36 Uhr

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Novak Djokovic hat den Fans der Nachmittagssession auf dem Court Philippe-Chatrier noch ein bisschen Extra-Tennis eingeräumt. Denn eigentlich hätte Djokovic das Match gegen Valentin Royer schon im dritten Satz zumachen müssen, in dem er zweimal mit einem Break in Führung lag. Der Lokalmatador hatte aber noch Lust auf mehr. Und kämpfte sich ein ums andere Mal zurück, gewann den Durchgang im Tiebreak.

Danach war allerdings Schluss mit lustig. Denn im vierten Satz spielte Djokovic nach einem frühen Break konzentriert zu Ende, gewann schließlich mit 6:3, 6.2, 6:7 (7) und 6.3. Auch wenn Royer die ersten beiden Matchbälle noch abwehren konnte, danach sogar noch eine Chance zum Ausgleich hatte. Insgesamt dauerte die Angelegenheit übrigens 3:42 Stunden lang.

Djokovic gegen Fonseca oder Prizmic

Djokovic hatte ja schon zum Auftakt gegen einen Franzosen gespielt, musste auch da gegen Giovanni Mpetshi Perrocard über vier Sätze gehen.

In der dritten Runde bekommt es Novak Djokovic am Freitag entweder mit Joao Fonseca oder Dino Prizmic zu tun. Gegen den Kroaten hat er zuletzt in Rom in drei Sätzen verloren - beim einzigen Match auf Sand in der Spielzeit 2026.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros