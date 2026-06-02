French Open 2026, Tag 10: Das Goldene Dachl

Der zehnte Tag der French Open 2026 soll bislang Unerhörtes bringen: Regen! Die großen Matches werden davon aber nicht betroffen sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 23:04 Uhr

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© Getty Images Wie viel Himmel werden wir heute auf dem Court Philippe-Chatrier sehen?

Match des Tages: Alexander Zverev vs. Rafael Jodar, 3. Match nach 11 Uhr auf Court Philippe-Chatrier

Drei Siege braucht Alexander Zverev noch, um sein ganz großes Ziel zu erreichen. Mit Rafael Jodar kommt nun der erste potenziell schwierige Gegner daher. Wenn auch mit Einschränkungen. Zum einen, weil erwartet wird, dass es heute regnet. Das hieße: Hallenbedingungen bei geschlossenem Dach. Und das liegt Sascha ebenso gut wie brütende Hitze bei offenem Stadion. Und dann hat sich Zverev in den vergangenen Jahren bei Premieren gegen junge Spieler schon immer wieder von seiner besten Seite gezeigt.

Die Nachtvögel: Joao Fonseca und Jakub Menisk

Wird Gustavo Kuerten wieder in Reihe eins sitzen, um seinen Landsmann anzufeuern? Und wird Guga dann auch wieder so unglaublich stabil frisiert sein? Man hofft und geht davon aus. Was wir wissen: Freunde nennen Jakub Mensik „Kuba“. Und dieser Kuba hat in diesem Turnier schon mehrere Leben verbraucht. So auch vorgestern gegen Andrey Rublev. Kann Fonseca dem ein Ende machen?

Upset-Alert: Sorana Cirstea (18) vs. Mirra Andreeva (8), ab 11 Uhr auf Court Philippe-Chatrier

Das ist ja das schöne an Selbstbewusstsein: Dass sich dieses immer wieter steigert. Angefangen hat die grandiose Serie von Sorana Cirstea wohl in Rom, wo sie gegen Aryna Sabalenka gewinnen konnte. Im Laufe des aktuellen Turniers hat sie drei Sätze hintereinander zu null gewonnen, das ist gegen Andreeva eher nicht zu erwarten. Die Russin muss allerdings auch endlich mal bei einem Grand-Slam-Turnier ihr ganzes Potenzial in die Spur bekommen.

Die deutschsprachige Komponente: Es kommt darauf an

Zumindest Neil Oberleitner und sein tschechischer Partner Petr Nouza werden es trocken haben. Sie bestreiten das dritte Match auf dem Lenglen gegen Simone Bolelli undAndrea Vavassori. Die forschende Jugend wie Mariella Thamm muss darauf hoffen, dass der Wetterbericht knapp, aber doch daneben liegt.

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Hier das Tableau der Männer

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



