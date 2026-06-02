French Open: 5 Stunden 26 Minuten! Matteo Arnaldi dreht Match gegen Tiafoe

Der Italiener Matteo Arnaldi hat als letzter Spieler das Viertelfinale bei den French Open 2026 erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 01:29 Uhr

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© Getty Images Matteo Arnaldi

Arnaldi siegte um 1.09 Uhr Ortszeit gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6 (5), 6:7 (5), 3:6, 7:6 (3) und 6:4 - nach 5 Stunden und 26 Minuten Spielzeit. Er steht erstmals im Viertelfinale in Roland-Garros - und schwingt sich hier zum Marathon-Mann auf.

Schon in den ersten beiden Runden hatte der Weltranglisten-104. in vier umkämpften Sätzen gewonnen - gegen Tallon Griekspoor und Stefanos Tsitsipas; in Runde 3 hatte er im Matchtiebreak gegen Raphael Collignon gesiegt, nach fast fünf Stunden Spielzeit.

Gegen Tiafoe holte Arnaldi zwei Breaks im vierten Durchgang auf: Tiafoe führte bereits mit 4:1 und 40:15 bei eigenem Aufschlag, beim 5:4 lag er schon mit 30:0 vorne und stand kurz vorm Sieg. Doch Arnaldi spielte sich im Tiebreak zurück ins Match, bevor er im fünften Satz den Sieg schaffte.

Mit Arnaldi stehen nun drei Italiener unter den letzten Acht in Paris, und das, obwohl der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner bereits ausgeschieden ist. Arnaldi trifft nun auf Landsmann Matteo Berrettini. Flavio Cobolli auf Felix Auger-Aliassime.

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