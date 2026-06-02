French Open: Alexander Zverev vs Rafael Jodar im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der French Open 2026 auf den spanischen Youngster Rafael Jodar - ab ca. 14.30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 01:36 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev, Rafael Jodar

Alexander Zverev gilt beim Überraschungsturnier in Roland-Garros nun als ganz großer Favorit: Nach dem Aus von Jannik Sinner und der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz ist der Hamburger als Weltranglisten-Dritter nicht nur nominell der beste verbliebende Akteur - dass Zverev auf dem Pariser Sand spielen kann, hat er spätestens mit seinem Finaleinzug 2024 bewiesen.

In seiner Hälfte stehen nun - auch nach dem Aus von Novak Djokovic - die jungen Wilden auf dem Programm. Konkret nun erst mal: der 19-jährige Rafael Jodar. Er stand vor einem Jahr noch außerhalb der Top 700 und zu Beginn des Jahres 2026 auf Rang 165 - mit seinem Turniersieg in Marrakesch, dem Halbfinale in Barcelona sowie Viertelfinals in Madrid und Rom hat er sich auf Platz 29 katapultiert.

Rafael Jodar muss zwei Mal über die Distanz

In Paris hat Jodar allerdings schon Kräfte lassen müssen: In seinen letzten beiden Matches gegen Alex Michelsen und Pablo Carreno Busta musste er jeweils über fünf Sätze, gegen “PBC” drehte er dabei einen 0:2-Satzrückstand…

Und Zverev? Marschierte bislang problemlos durchs Turnier, von einem Satzverlust gegen Quentin Halys abgesehen.

Es ist die erste Begegnung zwischen Zverev und Jodar.

Zverev vs. Jodar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Rafael Jodar ist als drittes Match nach 11 Uhr angesetzt (nach den Spielen zwischen Mirra Andreeva gegen Sorana Cirstea und Elina Svitolina gegen Marta Kostyuk).

Im TV überträgt Eurosport, im Livestream seid ihr HBO Max gut aufgehoben

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros