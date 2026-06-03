French Open 2026, Tag 11: Nah am Wahnsinn

Der elfte Tag der French Open 2026 bringt den Abschluss der Viertelfinal-Begegnungen im Einzel. Unter anderem mit einer spielfreudigen Polin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 22:54 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Die Liegestühle könnten laut Wettervorhersage heute nicht ganz so gefragt sein

Match des Tages: Flavio Cobolli und Félix Auger-Aliassime

Flavio hat am Montag ja die Gunst der Stunde genutzt, um vier ziemlich erfolgreiche Fußballspieler auf dem Court Philippe-Chatrier mit seinem Handy zu filmen. Vor ein paar Wochen in München hatte er gemeinsam mit Ben Shelton das Champions-League-Spiel zwischen den Bayern und Real Madrid besucht. Und danach das Finale beim MTTC Iphitos erreicht. Ein Zeichen auch für Paris? Man weiß es nicht. Auch nicht, ob Félix auch nur ein Prozent Interesse für den Fußballsport hat. Was man weiß: Der Kanadier ist der höchstgereihte Spieler in der oberen Tableau-Hälfte. Und hat dennoch beide bisherigen Partien gegen Cobolli verloren.

Die Nachtvögel: Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi

Wenn die Nummern 104 und 105 der aktuellen Weltrangliste (ja, ja, ja: in den Live-Rankings sieht das natürlich anders aus) um einen Platz in einem Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers spielen, dann sollte die Tenniswelt aufmerksam zuschauen. Es heißt also Matteo gegen Matteo, keiner der beiden konnte ernsthaft mit dieser Chance rechnen, und also wird sie einer nutzen. Berretteini wird wie immer versuchen, seine Rückhand so gut wie möglich zu verstecken, wobei der Slice auf Sand ja besser zieht als auf Hartplatz (auf Rasen sieht das ebenfalls sehr gut aus). Und Arnaldi wird die Fahrt einfach solange genießen, wie diese eben anhält.

Upset-Alert: Maya Chlawinska vs. Anna Kalinskaya (22)

Wieder einmal zahlt es sich aus, mit dem anwesenden Kollegen Adam Romer aus Polen zu plaudern. Mit folgendem Resultat: Maya Chlawinska hat bis zu einem gewissen Alter quasi auf Augenhöhe mit Iga Swiatek mitgespielt. Und dann aus verschiedenen Gründen nicht mit dem Tempo ihrer Landsfrau mithalten können. Jetzt trainiert sie aber auch mit dem Fitnesstrainer von Swiatek. Und hat etwa in Runde eins Qinwen Zheng mit ihrem variablen Spiel nah an die Wahnsinnsgrenze getrieben. Ob ihr das heute wieder gelingt?

Die deutschsprachige Komponente: Legende unter Dach

Man weiß ja nicht, wie das Wetter wird. Aber man weiß, dass Angelique Kerber um 11 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen gemeinsam mit Martina Hingis im Doppel antreten wird. Ein paar Stunden später darf dann eben dort Laura Siegemund mit Edouard Roger-Vasselin im Halbfinale des Mixed-Doppels hehen Sara Errani und Andrea Vavassori ran. Auf Court 7 (mithin also ohne Dach) spielt nicht vor 12 Uhr der Österreicher Thilo Behrmann sein Juniorenmatch gegen den Franzosen Mathys Domenc, danach de deutsceh Junior Jamie Mackenzie das seine gegen den Schweizer Flynn Thomas.

Hier das Spielplan für den Mittwoch

Hier das Tableau der Männer

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



