French Open: 3:6 und 1:5! Tennys Sandgren packt den Houdini aus

Tennys Sandgren hat in der Qualifikation für die French Open den topgesetzten Thiago Monteiro in über drei Stunden mit 3:6, 7:6 (5) und 7:6 (8) besiegt. Gegen den Brasilianer stand der Amerikaner phasenweise mehr als mit dem Rücken zur Wand.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.05.2022, 20:13 Uhr

Tennys Sandgren setzte in der French-Open-Qualifikation zu einem Fabelcomeback an

Es sah nach einem entspannten Arbeitstag für Thiago Monteiro aus. Der Brasilianer strebte am Bois de Boulogne die Qualifikation für sein 16. Grand-Slam-Hauptfeld an, hatte einen Fixplatz in diesem unglücklicherweise um exakt einen Weltranglistenplatz verpasst. Und musste nun also am Dienstag in die Qualifikation für das zweite Major-Event des Jahres starten.

Wie bereits erwähnt, lange Zeit sah es nach einem entspannten Aufgalopp für den 27-Jährigen aus. Satz eins mit 6:3 in der Tasche zog der Weltranglisten-100. sogar noch etwas das Tempo an und holte sich beim Stand von 5:1 den ersten Matchball. Der Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde zu diesem Zeitpunkt: lediglich Formsache. Daran änderte zunächst auch recht wenig, dass Kontrahent Tennys Sandgren den ersten Matchball abwehrte und sich wenig später wenigstens ein Break zurückholte.

Drama in Satz zwei und drei

Was zu diesem Zeitpunkt jedoch die wenigsten dachten: Der US-Amerikaner hatte an diesem Dienstagnachmittag noch viel vor. Sehr viel. Auch das zweite Break sollte Sandgren nämlich wenige Augenblicke später egalisieren und mit souveräner Aufschlagleistung den zweiten Satz zunächst in ein Tiebreak schicken - und dieses schlussendlich auch mit 7:5 für sich entscheiden.

Das Drama sollte damit noch nicht zu Ende sein, ganz im Gegenteil. Während sich die beiden Aufschläger im Entscheidungssatz über weite Strecken keine Blöße gaben, entwickelte sich das folgende Tiebreak zu einem regelrechten Krimi. 4:0, Monteiro hieß es nach den ersten vier gespielten Punkten, 6:3 führte der Brasilianer nach deren neun. Und Tennys Sandgren? Der war gekommen, um zurückzukommen. Der 30-Jährige wehrte auch die Matchbälle zwei bis vier seines Kontrahenten ab - und ging schließlich nach über drei Stunden mit 10:8 in der Kurzentscheidung des dritten Satzes als Sieger vom Platz.