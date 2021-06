French Open: Alexander Zverev und Daniil Medvedev am Nachmittag, Stefanos Tsitsipas am Abend

Alexander Zverev wird am Freitag erstmals im Rahmen der diesjährigen French Open auf dem Court Philippe-Chatrier spielen. Sein Match wird ebenso wie jenes des Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev am Nachmittag stattfinden. Am Abend kommt es auf dem größten Platz der Anlage zum Aufeinandertreffen zwischen Stefanos Tsitsipas und John Isner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 21:22 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft am Freitag auf Laslo Djere

Seine bisherigen beiden Matches bestritt Alexander Zverev auf dem Court Suzanne-Lenglen, in der dritten Runde wird der Weltranglistensechste nun erstmals in diesem Jahr auf dem Court Philippe-Chatrier aufschlagen. Seine Partie gegen Laslo Djere findet als zweite nach 12:00 Uhr statt, eröffnet wird das Programm auf dem größten Platz der Anlage von Victoria Azarenka und Madison Keys.

Nach dem Match zwischen Zverev und Djere wird dann Serena Williams ihren dritten Auftritt in Paris absolvieren. Die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin trifft nicht vor 16:00 Uhr auf Danielle Collins. In der Night Session werden sich anschließend nicht vor 21:00 Uhr Stefanos Tsitsipas und John Isner gegenüberstehen.

Auf dem Court Suzanne-Lenglen wird das Programm wie gewohnt bereits eine Stunde früher als auf dem Court Philipp-Chatrier eröffnet. Ab 11:00 Uhr duellieren sich dort zunächst Elena Rybakina und Elena Vesnina, ehe Fabio Fognini und Federico Delbonis aufeinandertreffen. Danach spielt Daniil Medvedev gegen Reilly Opelka, das letzte Match des Tages bestreiten Marketa Vondrousova und Polona Hercog.

Ein echtes Highlight für die wenigen Zuschauer gibt es gleich ab 11:00 Uhr auf dem Court Simonne-Mathieu, wenn Aryna Sabalenka und Anastasia Pavlyuchenkova aufeinandertreffen. Danach werden auf diesem Platz die Begegnungen zwischen Kei Nishikori und Henri Laaksonen bzw. Pablo Carreno Busta und Steve Johnson über die Bühne gehen. Beschlossen wird das Programm von Paola Badosa und Ana Bogdan.

