French Open: Alexander Zverev und Novak Djokovic steigen schon am Sonntag ein

Alexander Zverev und Novak Djokovic werden bei den French Open in Paris schon am Sonntag zum ersten Mal im Einsatz sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.05.2026, 19:36 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev duellierten sich 2025 im Viertelfinale

Für Alexander Zverev beginnt die Jagd nach seiner ersten Grand-Slam-Trophäe bei den diesjährigen French Open bereits am Sonntag. Wie die Veranstalter des Sandplatzklassikers bekanntgaben, wird der Weltranglistendritte seine Auftaktpartie gegen Lokalmatador Benjamin Bonzi am ersten Hauptfeld-Tag absolvieren.

Auch Novak Djokovic wird schon am Sonntag ins Turniergeschehen eingreifen. Der 24-fache Major-Champion, der in der Vorbereitung lediglich ein Sandplatzmatch bestritt und dieses in Rom gegen Dino Prizmic verlor, trifft in Runde eins auf den aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard.

Auch Tagger schon am Sonntag im Einsatz

Neben Zverev und Djokovic werden am ersten Turniertag bei den Herren unter anderem Taylor Fritz und Joao Fonseca im Einsatz sein. Selbiges gilt für den Karlsruher Yannick Hanfmann, der sich mit Hamad Medjedovic misst.

Wie bei den Männern wird auch bei den Frauen mit der unteren Hälfte begonnen. Die Weltranglistenachte Mirra Andreeva ist die am höchsten platzierte Spielerin, die bereits am Sonntag im Einsatz sein wird. Aus deutschsprachiger Sicht gilt der Fokus am ersten Turniertag der Österreicherin Lilli Tagger sowie Deutschlands Tamara Korpatsch.

Einen exakten Spielplan mit Court- und Zeiteinteilung hatten die Veranstalter Stand Freitagfrüh noch nicht veröffentlicht.

Das Einzel-Tableau der Männer

Das Einzel-Tableau der Frauen